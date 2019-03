Busca AMLO promover competencia en bancos para reducir comisiones

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso de no modificar el marco legal para el funcionamiento de los bancos, pero dijo que busca promover la competencia en el sector para reducir las comisiones.

"Creo que tiene que auspiciarse una mayor competencia, ojalá y esto se promueva al interior del mismo sector bancario, que sería lo ideal, y también nosotros promoverlo, que haya más competencia y hay una tendencia a participar en ese sentido", dijo el mandatario en su conferencia matutina.

"El compromiso nuestro es que sea a través de la competencia y que no modifiquemos, que no enviemos nosotros ninguna iniciativa con ese propósito, no queremos inestabilidad, si mantenemos baja la inflación y tenemos un peso fuerte las cosas van a marchar".

Indicó que en días recientes recibió a presidentes de consejos de bancos para hablar sobre el tema y que hay una propuesta para reducir las comisiones, a través de la competencia, en el cobro por el envío de remesas.

El mandatario federal informó que se reunió por separado con la presidenta del consejo del Banco Santander, Ana Botín, y con el gerente principal de Citigroup, quienes le expresaron que seguirán invirtiendo en México, porque confían en el Gobierno.