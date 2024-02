Busca AMLO agua en Hidalgo y la zona del AIFA

Ciudad de México.- Ante la crisis del agua, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que perforarán pozos en la zona del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y buscarán traer agua de Hidalgo a través de un acuerdo.

"(...) Ya se están perforando nuevos pozos para tener agua en el corto plazo y se tiene un plan a mediano plazo para que no falte agua en el Edomex y la Ciudad de México. Cuando se construyó el nuevo aeropuerto se hizo un estudio y se descubrió que existe ese acuífero, se trata de llevar el desarrollo urbano hacia donde hay agua.

"Para que tengan una idea: el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) tiene 500 hectáreas, el Felipe Ángeles (AIFA) tiene 3 mil 500 hectáreas, y la base aérea (de Santa Lucía) tenía como 2 mil 200 has. Ahí se están perforando pozos, esa agua va ayudar; y lo otro es un acuerdo con Estado de México, Hidalgo, para aumentar (el aporte) de agua, y lo otro es la reparación de fugas", enlistó López Obrador en conferencia.

Ayer, el Presidente López Obrador abordó la crisis de la escasez del agua con Gobernadores del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y de la Ciudad de México, Martí Batres, en una reunión en Palacio Nacional.

Más del 60 por ciento del País se encuentra en alerta por sequía, y siete padecen sequía extrema.

El miércoles pasado, Grupo REFORMA informó que de las más de 2 mil colonias de la Ciudad de México, al menos 900 reportan desabasto de agua a causa de los bajos niveles en el Cutzamala, de acuerdo con Irving Morales, especialista en datos sobre la base de información que proporcionó el Sistema de Aguas.

La zona más afectada es la Cuauhtémoc, donde todas sus colonias tienen problemas de abasto. Le siguen Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón e Iztacalco donde el 90 por ciento de sus colonias tiene afectaciones.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal explicó que el acuífero donde buscará agua en las inmediaciones del AIFA fue descubierto hace 20 años.

"El antecedente es que hace 20 años se descubrió que por el gran canal de desagüe, que se construyó en época de Porfirio Díaz, todas las aguas se canalizaron a Hidalgo, estamos hablando de hace más de 100 años, la naturaleza hizo su trabajo y se hizo un acuífero con un buen potencial de agua.

"En ese entonces yo era Jefe de Gobierno, por eso me inclinaba que el aeropuerto en vez de hacerlo en Texcoco se hiciera en Tizayuca, nada más que ya tenía mi propuesta en Santa Lucía. Era precisamente por el agua, porque ya no hay agua en el Oriente y la pendiente de crecimiento es hacia el Norte", comentó.

El titular del Ejecutivo federla lamentó que la Oposición politice el tema del agua únicamente para sacar provecho en plena temporada electoral.

"Hay que estar constantemente reparando fugas, reparando las líneas de distribución del agua, se está trabajando en eso. Decirle a la gente que está actuando de manera coordinada Edomex, CDMX, el Gobierno federal también. No puedo omitirlo: hasta Calderón que está en España está hablando de la escasez de agua, porque ya están queriendo politizar el asunto, lo quieren agarrar de bandera.

"Bueno, no puedo hablar de la experta (Claudia Sheinbaum) porque se van a burlar o me van a cepillar, ni modo que en España se resuelva el problema. Ya vi que lo trae de bandera uno de los candidatos del bloque conservador (Santiago Taboada), no debe faltar el agua, pero es temporada electoral", agregó.