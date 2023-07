Burla AMLO al INE con ‘No lo digo yo’

Ciudad de México.- Obligado por el INE a no pronunciarse sobre los aspirantes a sucederlo en 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró ayer una nueva sección en su conferencia mañanera, denominada “No lo digo yo”.

El mandatario federal explicó que, en ese nuevo espacio, serán exhibidas las expresiones de ciudadanos y actores políticos sobre temas que él tiene prácticamente prohibidos.

“Como ya no puedo hablar mucho, porque me cepillan los del INE, los del Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva que se va a llamar... A ver si me ayudan con el nombre ¿no? Yo estoy proponiendo que se llame ‘No lo digo yo’. Y nada más ponemos aquí lo que dicen”, explicó.

“Para que la gente tenga información, porque hay muchos que no tienen acceso a los medios o a la información porque no cuentan con los medios. Aparte de que hay censura”.

AMLO estrenó la sección con un video en el que Vicente Fox propone reactivar el pago de pensiones a los expresidentes y adjudica a la senadora Xóchitl Gálvez la idea de suspender la aplicación de programas sociales.

“Ojalá y Xóchitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el Gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estén recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xóchitl”, soltó el guanajuatense.

López Obrador pidió a su equipo repetir ese segmento del video, para luego advertir al INE que no fue él sino Fox quien mencionó a la aspirante presidencial del Frente Amplio por México.