Boletinará Morena a 'diputados vendepatrias'

Ciudad de México— A partir del próximo domingo, Morena iniciará una campaña por los 300 distritos del país para exhibir a los diputados de oposición que votaron contra la reforma eléctrica.

Los dirigentes de ese partido aseguraron que la gente deberá conocer el daño que hicieron los legisladores que eligieron en el 2021, y ahora decidieron apoyar a empresas transnacionales en lugar de la soberanía mexicana.

"Vamos a informar qué fue lo que votaron en contra los partidos de oposición. Informar con nombre, apellido, rostros y partido, que los diputados que tenían que representar a esa población traicionaron a la patria", resumió la secretaria general, Citlalli Hernández.

"En las plazas públicas se pondrán muros de la ignominia, tendederos para que se sepa quiénes votaron en contra", afirmó.

Aseguró que la campaña se reforzará en Aguascalientes, Hidalgo, Durango, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas, que son estados que tienen elecciones, a fin de que la gente se dé cuenta de que PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano no son una opción.

No fallamos en negociación

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que su bancada en la Cámara de Diputados y sus aliados del PT y PVEM no fallaron en la negociación con los partidos de oposición, pues, argumentó, estuvieron abiertos al diálogo.

Pese a que las bancadas en contra aseguran que fue una simulación la incorporación de sus propuestas en el proyecto final, los morenistas insisten en que 9 de 12 puntos se incluyeron, pero demostraron que eso no importaba.

"¿Qué fallo? No fallamos porque es la iniciativa más discutida, más analizada, más publicitada de la que se tenga memoria. Es falso que nos hayamos radicalizado y no hayamos escuchado.

"Se hizo un esfuerzo por parte de nuestros diputados por incluir 9 de 12 puntos que planteó la oposición sin que se cambiara la esencia de la reforma de nuestro Presidente. Entonces, hubo voluntad política de negociación. Hubo en todo momento parlamento abierto, hubo diálogo, pero lo que vimos ayer es que no era la discusión la industria eléctrica, sino el debate de dos proyectos de nación", dijo.

Hernández acusó a los partidos contrarios a que su intención era una negociación que incluyera gubernaturas, incluso dinero de por medio, por lo que al ver que Morena no acuerda esto, cerraron cualquier posibilidad de cambio.

Delgado añadió que cada reforma constitucional tendrán su dinámica, por lo que no se puede afirmar que de ahora en adelante así quedarán los votos, por lo que ya se verá la actitud en el paquete electoral y Guardia Nacional.

"Morena ha sido una mayoría dialogante, hay una diferencia a lo que ocurría en el pasado. Cada reforma tiene su propia dinámica, no creo que sea una decisión de que todo será así. Hay que esperar. Viene la reforma electoral y la reforma a la Guardia Nacional.

"Así es la vida legislativa, se tienen que tomar definiciones en torno al país, veremos la reacción a la gente (con la exhibición de sus rostros en los estados) y si ellos piensan que pueden seguir traicionando al pueblo", añadió.

Consideró que el gran perdedor es el PRI, pues chocaron sus visiones de Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto con el pasado de Lázaro Cárdenas y el de EPN y Salinas.

"Entonces electrocutó su futuro", remató.

Ante las acusaciones del líder del PRI, Alejandro Moreno, de que recibieron amenazas de llevarlos a la cárcel por situaciones que encuentren, aseguró que cada quién sabe sobre los miedos y lo que ha hecho.

"Aquí no se amenaza a nadie, cada quien rinde cuentas al pueblo. Allá algunos que tienen la consciencia intranquila, pues allá ellos, se sentirán amenazados, y hay algunos que no tienen trapitos, tienen colchas, que no quisieran que salieran al sol, pero no es como antes que se persigue a los adversarios.

"Ayer vimos un ejemplo de democracia, de libertad" , agregó.