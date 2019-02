Boicotean consulta también en Puebla

Ciudad de México— Como ocurrió en Morelos, en Puebla boicotearon el primer día de consulta ciudadana para el Proyecto Integral Morelos y la Termoeléctrica La Huexca por considerarla ilegítima.

A partir de las 8:00 horas, los habitantes de las comunidades de Santa María Zacatepec y Cuanalá, en el Municipio de Juan C. Bonilla, impidieron la instalación de las urnas.

"No a la termoeléctrica, no al gasoducto. Desde Puebla" y "Consulta ilegítima, mañosa", escribieron en el material dispuesto para este ejercicio.

Al mismo tiempo, a través de un micrófono se escuchó a los inconformes repetir que la decisión para el proyecto energético ya está tomada por parte del Gobierno federal.

El Alcalde morenista Joel Lozano Alameda reprochó mediante un escrito que el Ayuntamiento no fue notificado de la primer consulta del nuevo Gobierno en este territorio.

"No se nos ha proporcionado información alguna en el sentido de en qué consiste el proyecto, cuáles son sus ventajas y desventajas, situación que está generando molestia en la ciudadanía de este Municipio", se lee en la misiva con fecha del 20 de febrero.

Además de Juan C. Bonilla, la consulta se realiza a los habitantes de Tochimilco, Calpan, Atzizihuacán, Atlixco, San Pedro Cholula, Huejotzingo, Ocoyucan, Huaquechula, Nealtican, Santa Isabel Cholula, Tlaltenango, San Jerónimo Tecuanipan, Cohuecán y Acteopan.