'Bloqueos de vías en Michoacán es problema del gobernador'

Ciudad de México— El vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, descartó que vayan a desalojar a la CNTE de las vías ferroviarias de Michoacán y acusó al Gobernador de ese Estado, Silvano Aureoles, de eludir su responsabilidad.

"Es un problema local, es un problema de Silvano Aureoles, que lo tiene que resolver Silvano Aureoles, él quiere echarle la bolita al Gobierno Federal, pero es un tema estatal, es una deuda estatal", afirmó en entrevista.

Desde hace más de 12 días, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen bloqueadas las vías ferroviarias en demanda de pagos atrasados.

Aunque el Gobierno Federal adelantó a ese Estado mil millones de pesos, los trabajadores ahora piden 5 mil millones más.

Ayer por la tarde el Gobierno michoacano pidió al Secretaría de Gobernación que libere las vías, pues son su responsabilidad.

Ramírez Cuevas rechazó que el Gobierno federal vaya a hacer caso a la petición.

"Nosotros no vamos a desalojar a nadie, no vamos a usar la violencia para desalojar una protesta social, no vamos a hacer uso de la fuerza en cualquier caso", dijo Cuevas.

"El problema lo creó Silvano Aureoles, se quiere lavar las manos echándole la bolita al Gobierno federal", insistió en el Museo del Estanquillo, adonde acudió a presentar un libro de Carlos Monsiváis.

Según los empresarios, con el bloqueo de las vías están detenidos 170 trenes, 1.3 millones de toneladas de insumos y 300 mil barriles de diesel y gasolina, con pérdidas que ya superan los mil millones de pesos.