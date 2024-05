Bloquea CNTE negocios y alerta IP desabasto en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, México.- Este jueves se cumplen 15 días de protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas y ocho días de bloqueo al centro de distribución regional de Pemex, por lo que empresarios urgieron una solución pues algunos negocios han tenido que cerrar, otros están bloqueados y el 30 por ciento del transporte ha parado por falta de gasolina.

El 15 de mayo, Día del Maestro, los sindicalizados empezaron con sus movilizaciones y a falta de solución a sus demandas por parte de las autoridades, este jueves mantienen bloqueos a la terminal de almacenamiento de Pemex y a tiendas e instalaciones de Walmart, Sams y Paquetería Castores.

En conferencia de prensa, Guillermo Acero Bustamante, presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) urgió una solución a los Gobiernos estatal y local, y que el problema no se deje hasta después de las elecciones, pues está causando graves afectaciones al sector por cerca de 62 millones de pesos por semana.

"Varios restaurantes ya dejaron de abrir el día de hoy, recordemos que el 97 por ciento de unidades económicas en general en Chiapas son microempresas. Estamos hablando de personal de dos, tres, cuatro personas; no llega el cocinero, no llega el chef, ya no pudo abrir las puertas", reprochó.

"El Estado debe de dar las condiciones y no las está dando. Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, es la novena ciudad con mayor desempleo de las 39 principales ciudades del país y no ha dado condiciones en estos últimos seis años. Urge atención para que no sigan estrangulando la ciudad".

Mario Bustamante Mendoza, presidente de la Alianza del Autotransporte del estado de Chiapas, urgió a que se les dé una respuesta a los manifestantes para detener este problema.

"Como decía aquí el compañero, no llega el cocinero porque ya se paró la combi, ya no tenemos combustible, ahorita ya más o menos tenemos que un 30 por ciento del transporte ya está parado (...) más o menos 2, 3 millones de pesos (de pérdidas), imagínense cuántas rutas hay en la ciudad. También el transporte que lleva materiales, los foráneos que van a viajar a Puebla, a México, no pueden salir porque no hay combustible", advirtió.

"En las paradas hay mucha gente que está esperando por lo mismo, porque no logran cargar gasolina. Pedirle al Gobierno su intervención para que esto se resuelva lo más pronto posible".

Ante ello, extendieron la petición para recuperar lo perdido y que se elimine la Ley Seca por el 2 de junio, pero el Gobierno no ha cedido.

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, informó que ante la escasez que prevalece en la ciudad respecto al suministro de combustibles, lo que genera problemas de movilidad en lo particular y en las rutas de transporte público que utiliza personal administrativo adscrito a diferentes áreas, suspendió las labores el 30 y 31 de mayo y se reanudarán hasta el lunes 3 de junio.

El alcalde Carlos Morales Vázquez dijo que estas acciones se tomaron para enfrentar una situación crítica, para priorizar el uso del combustible en el funcionamiento de servicios vitales, como la Seguridad Pública, Tránsito Municipal, Protección Civil, Agua Potable, y Recolección de Basura, las que quedarán exentas de la suspensión.

"Con esto pretendemos mantener el orden y la seguridad de nuestra comunidad, esperando que se restablezca la normalidad en los próximos días", apuntó.

La Sección 7 de Chiapas insistió en que no cesará en sus acciones hasta que se instale una mesa de atención con carácter resolutivo hacia demandas como la abrogación de la ley del ISSSTE y que el pago de pensiones sea en salarios mínimos y no en UMAs.

También demandan la operatividad de cajas de ahorro y del Fondo del Ahorro y Beneficio Social (Fabes); la creación de plazas para maestros de educación indígenas (cerca de 3 mil), el pago de salarios caídos y reinstalación de maestros, entre otras.

"Ante la cerrazón del Estado mexicano hoy seguimos accionando en diversos puntos de la capital chiapaneca", aseguró la CNTE.

"El día de hoy continúan los bloqueos permanentes hacia las empresas transnacionales como medida de protesta, en la exigencia hacia el gobierno federal de respuestas inmediatas en favor de los trabajadores de la educación. Hoy se bloquea la Transnacional Walmart de manera indefinida", anunció.