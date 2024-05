Bloquea CNTE cruce de Reforma e Insurgentes

Ciudad de México.- Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquean el cruce de Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes.

Esta mañana, decenas de maestros salieron del plantón que la CNTE mantiene en el Zócalo capitalino y caminaron hacia dicho cruce, afectando el tránsito vehicular de toda la zona.

Avanzaron lentamente por 5 de Mayo, Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma hasta el cruce de Insurgentes, donde se manifiestan desde las 11:20 horas aproximadamente.

Durante la marcha, los docentes gritaron consignas y reiteraron sus demandas, entre ellas aumento salarial del 100 por ciento y reinstalación de maestros cesados.

Se prevé que este lunes, representantes de la CNTE sostengan una nueva reunión con funcionarios federales en la Secretaría de Gobernación.

Durante la mañanera, el Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador confirmó que seguirán las mesas de negociación entre la CNTE y el Gobierno federal.

Reveló que instruyó que en las reuniones con el magisterio disidente estén funcionarios de alto nivel, como Secretarios y subsecretarios, a fin de acelerar la atención de sus demandas.

"Van a continuar las mesas de trabajo, que se están llevando a cabo. Se está avanzando en sus demandas, hay la instrucción de que se les atienda en todas las Secretarías, Gobernación, desde luego Educación, Hacienda, Seguridad Pública, el ISSSTE", informó AMLO.

"Hay distintas mesas y van a seguir ellos, los dirigentes, con los servidores públicos y les estoy pidiendo a los servidores públicos nuestros que busquen estar presentes los secretarios, subsecretarios, los que tienen capacidad para resolver".

"Que no se pierda el tiempo, que no haya tanta burocracia, que se agilicen las cosas, que lo que sea justo, vamos, rápido, todo lo que sea justo. Casi todo es justo, nada más que nosotros somos, y se lo he dicho a ellos, administradores del dinero del pueblo", añadió AMLO.