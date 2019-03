Bloquea CNTE accesos a San Lázaro

Ciudad de México— Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquean los accesos a la Cámara de Diputados en rechazo al dictamen de reforma educativa que se discutirá este miércoles.

Los dos estacionamientos ubicados sobre la Calle Emiliano Zapata, la puerta de empleados y el acceso de visitantes están obstruidos con lonas en las que se demanda la abrogación de la reforma educativa, que no haya evaluación y se otorguen plazas inmediatas a los normalistas.

También fueron bloqueados los accesos por los estacionamientos 2 y 3, y la puerta peatonal ubicada en Candelaria.

"La instrucción es presionar y bloquear las entradas, complicarles el acceso", dijo un manifestante.

Al momento se reporta la presencia de varias secciones sindicales de la Coordinadora como de la Ciudad de México, Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Este es el primer día de movilizaciones anunciado por los docentes y se prevé que mañana continúen con diversas acciones.

La circulación fue cerrada desde Eje 1 Norte-Albañiles, pero hasta ahora las unidades del Metrobús circulan sin que se haya entorpecido el servicio o cerrado estaciones.

Se pasó lista a las Secciones 9 de la Ciudad de México, 7 de Chiapas, 18 de Michoacán y a maestros de las regiones Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Sierra, Tuxtepec y Valles Centrales de Oaxaca.

Los docentes demandan un encuentro privado con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, a fin de que se apruebe una ley que solo responda a las necesidades del magisterio nacional.

Entre las demandas de los disidentes se encuentran también que el artículo tercero sea eminentemente educativo, no laboral; que se elimine el estado de excepción para los maestros, la cancelación del modelo educativo neoliberal y se construya un plan educativo que contemple las propuestas de los maestros comprometidos con sus comunidades y no permita la intromisión de la iniciativa privada en los centros escolares públicos.

Desde antes de las 5:00 horas fueron estacionados en las inmediaciones del Palacio Legislativo camiones que transportaban a los docentes.

A lo largo de este día se prevé que lleguen otros sindicatos como el de la Universidad Autónoma Metropolitana, qué estalló en huelga el 1 de febrero.