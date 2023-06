Bienestar nació del corazón de AMLO, responden a Fox

Puebla.- Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, criticó al expresidente Vicente Fox por asegurar que él implementó primero el programa de pensiones a adultos mayores, durante la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Municipio de Huejutla, Puebla.

"Los más grandes representantes del bloque conservador como el expresidente Vicente Fox, hoy quieren apropiarse de la pensión de adultos mayores, pero el pueblo es sabio y sabe quién trabaja por el pueblo", indicó.

Ayer, en San Luis Potosí, Montiel no tomó la palabra durante el mitin del presidente sobre los programas de Bienestar, pero esta tarde salió a defender la autoría del reparto de dinero.

"Los programas de Bienestar nacieron del mismo pueblo, del corazón y la mente del presidente de la República", sostuvo.

"Lo que hicieron en el pasado fue entregar pensiones cuantiosas a los ex presidentes de la República, pero este gobierno terminó con esos lujos y privilegios", añadió.

López Obrador tuvo un encuentro con cientos de simpatizantes en un recinto ferial, donde desglosó todos los apoyos que reparte y aceptó el retraso en su promesa de Internet en todo el país, y presionó para que ya queden listas todas las sucursales de Banco de Bienestar.

"Desde que llegué estoy en esto (la promesa del Internet). Y me decían los técnicos, que no había problema, que estaba fácil, que era papita. Pues no, ha estado, como dicen, cañón, no hemos podido y no por falta de presupuesto sino porque no hay la tecnología o existe la tecnología, pero se avanza poco", afirmó.

En el caso de las sucursales del banco, el presidente ha prometido 2 mil 742, pero reconoció que se han terminado 2 mil 200 y apenas mil 500 están operando a pesar de que en enero dio la orden de que entre julio y diciembre estuviera funcionando todas.

"Se van a apurar porque para julio tenemos que tener todas construidas, finales de julio, y operando, este año, tienen que estar operando casi las 3 mil sucursales del banco de bienestar, llevamos mil 500 operando, entonces necesitamos aplicarnos más", dijo.

Al ingreso y salida del presidente, los pobladores le entregaron abrazos, regalos y solicitudes, como las de los estudiantes de medicina de la Universidad para el Bienestar de Huijotzingo.

"No tenemos luz eléctrica, cosas básicas así", dijo un alumno.