Bastará con que maestros presenten credencial para vacunarse: SEP

Agencia Reforma

Ciudad de México— Ante reportes de fallas en el registro y peticiones de igualdad en escuelas públicas y privadas, la Oficina de Comunicación Social de la Secretaría de Educación Pública (SEP) aseveró que ingresar datos a la plataforma sólo es un trámite para confirmarlos, sin embargo, bastará con que maestros o personal educativo se presente en los puntos de vacunación para ser inmunizados.

Asociaciones de colegios privados externaron la petición a autoridades educativas de que se otorgue sin distinción, la vacuna a docentes tanto del ámbito público, como del privado. Y maestros de la Ciudad de México reportaron fallas en la plataforma de registro lanzada por la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM) para acceder al biológico.

Al respecto el área de prensa de la SEP aseguró a Grupo Reforma que el registro es sólo un trámite para rectificar información, puesto que la dependencia a cargo de Delfina Gómez tiene la base de datos de los profesores. Sin embargo, se indicó, los docentes, personal administrativo y de apoyo, podrán tener la vacuna solamente con presentar la credencial que los acredite como miembros de la comunidad escolar.

"El maestro que se presente con una credencial de equis colegio privado, se le va a vacunar exactamente igual. La vacunación es exactamente igual para los maestros y todo el personal educativo tanto de las escuelas privadas como públicas", se apuntó.

"Un conserje digamos, del instituto equis o del colegio equis se presenta, en cualquiera de las sedes va a ser vacunado sin ningún problema. Lo único que necesita entregar, es mostrar su credencial, nada más. No se necesita el registro.

"La Secretaría de Educación Pública le afirma a Grupo Reforma que no se requiere más que la credencial, de ser docente, o de ser directivo, o de ser personal manual o ser personal de seguridad de una escuela tanto pública como privada para que sean inmediatamente vacunados", se añadió.

La Oficina de Comunicación Social apuntó que a la vacuna tienen acceso tanto personal de tiempo completo, como por horas, y de todos los niveles, siempre y cuando tengan una credencial vigente que así lo acredite.

"Es totalmente abierto en los estados en los que arrancamos el martes obviamente y luego en la siguiente semana en los siguientes estados", expuso.

Asimismo se expuso que los docentes que ejerzan en alguna entidad de las anunciadas para arranque de vacunación, podrán acudir por su dosis en todo el territorio de ese Estado, sin distinción de municipio en caso de que por alguna circunstancia se encuentran en otra región que no sea la de su escuela.

En tanto, de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM) se aseveró que cada 15 minutos se revisa la plataforma y no se han detectado fallas. Se informó que se han tenido aproximadamente 6 mil registros por hora.

"No es que se están levantando los nombres, ya están los nombres de todos los docentes y trabajadores administrativos, porque están en las plantillas. Lo que estamos haciendo es validando nada más los datos, porque por ejemplo, cuando tú entras a trabajar dejas teléfonos y dejas datos que a lo mejor ya no estén vigentes. Lo que estamos haciendo es que para cuando sea la vacunación no estar buscando dos días antes, es el tema", se dijo de esta área.

"No se ha caído el sistema. Sí he visto en internet (quejas), pero no tenemos ni siquiera quejas de maestros en ese sentido. No dudo que haya casos aislados. Muchas de las pantallas que nos han dado es más bien de que les falle el internet, pero no es que esté fallando el sistema. Lo que estamos haciendo es una confirmación y ampliación de datos para cuando se dé la vacunación", se insistió.

Afinan Gobernadores vacunación para docentes

Gobernadores de cinco entidades en semáforo epidemiológico color verde se reunieron con autoridades federales de educación y salud con los que afinaron detalles para el arranque de la vacunación a docentes, así como del personal administrativo de las escuelas públicas y privadas contra Covid-19.

En el encuentro que se celebró vía virtual, los mandatarios estatales de Chiapas, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz expusieron acciones y preparativos en sus territorios para optimizar esta labor que iniciará el próximo martes.

La reunión estuvo encabezada por la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, y se confirmó la asistencia de los gobernadores: Rutilio Escandón Cadenas, Miguel Ángel Riquelme Solís, Antonio Echevarría García, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Cuitláhuac García Jiménez.

Durante su participación, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell indicó que en las entidades con bajo riesgo epidémico son donde existe la mejor oportunidad de que la vacuna facilite el retorno a la normalidad.

Por su parte, Delfina Gómez adelantó que, junto con los subsecretarios de la dependencia acudirán, a partir del próximo domingo, a una gira de trabajo por estas entidades, en el marco de la coordinación interinstitucional que sostienen también con las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, la Guardia Nacional y el ISSSTE.

La titular de la SEP, reiteró que, como recomendación, el regreso a clases presenciales será voluntario, por lo que las madres, padres de familia y tutores deberán entregar la carta de autorización firmada con el objetivo de que niñas, niños y adolescentes puedan ingresar a sus centros educativos.