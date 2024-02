Basta de odio, pide Xóchitl tras protestas en NY

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez pidió poner fin al odio y división entre los mexicanos, luego que un grupo de seguidores de Morena protestó contra ella durante su visita en Nueva York, Estados Unidos.

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Amor por México lamentó que quienes protestaron lo hicieran con odio.

Los manifestantes llegaron hasta el lugar donde la candidata se reunió con integrantes del Council of Americas. La insultaron a su llegada y al concluir el encuentro, salió por otra puerta, para evadir las agresiones.

"Obviamente hubo quien no le gustó que yo estuviera aquí, protestaron, llenos de odio, de coraje, de rencor. Esta división no abona a nadie, yo les diría no se peleen por los políticos, mejor exijan a los políticos que resuelvan lo graves problemas del País", manifestó en un video subido a sus redes sociales.

Gálvez llamó a sus críticos a que exijan a los políticos que atiendan los problemas de inseguridad, la falta de medicamentos y de apoyos al campo, sin citar que son los pendientes que ha señalado del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"Estoy convencida que si trabajamos juntos por un solo objetivo, México será mejor. Basta de odio", dijo Gálvez ante los insultos que recibió tras su reunión con jóvenes que trabajan y estudian en Estados Unidos.

La aspirante presidencial de la Oposición dijo que en su tercer día de trabajo en Nueva York le ha ido muy bien.

Explicó que primero tuvo una reunión con inversionistas, quienes le expresaron sus preocupaciones sobre lo que esperan del Gobierno para poder colocar su dinero y empresas en México.

"Quieren seguir invirtiendo en México, quieren que el nearshoring sea una realidad. Lo único que piden es que haya Estado de derecho, seguridad, energía y eso es factible", comentó Gálvez.

Asimismo, por la tarde tuvo otro encuentro con estudiantes mexicanos y jóvenes que trabajan en Nueva York.

"Tienen gran entusiasmo, tienen todas las ganas de regresar a México para aplicar sus conocimientos.

"Lo único que me piden es que haya apoyo para los emprendedores y que el Conacyt siga apoyando a aquellos que se quieren dedicar a la investigación", relató.