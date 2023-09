Banxico también debe promover crecimiento económico.- AMLO

Ciudad de México.- Además de controlar la inflación, el Banco de México (Banxico) debe promover el crecimiento económico, dijo este viernes el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Son autónomos (el Banco de México). Lo están haciendo bien. Tienen que ir poco a poco, poco a poco, equilibrando sobre sus dos funciones básicas: una, que la atienden muy bien, es el control de inflación, por eso es que suben la tasa de interés, pero la otra tarea que deben de llevar a cabo poco a poco es también la de promover el crecimiento, porque si no estamos hablando de que está fincado el Banco de México sólo en un bien, está 'cojo', le falta el otro. Lo mejor es el equilibrio: que no haya inflación y que tengamos crecimiento", dijo AMLO en su conferencia matutina.

"Es muy importante que no haya inflación y lo están haciendo muy bien, pero también tenemos que cuidar que haya crecimiento, porque si no es lo que he expresado a veces como un símil: de que se calienta un carro como los de antes, eso es inflación, y entonces para que no se caliente se apaga y pues ya no se va a calentar, no va a haber inflación, pero el carro no camina, está parado. Entonces hay que buscar ahí el equilibrio", agregó.

Legalmente, el objetivo prioritario del Banco de México es procurar una inflación baja y estable, ya que su mandato constitucional es mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional.

"El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del País de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda.

"Serán también finalidades del Banco promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos", asienta el artículo 2 de la Ley de Banxico.

El 1 de abril de 1994 entró en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se otorgó autonomía a Banxico.

López Obrador aseguró hoy que su Gobierno ha respetado dicha autonomía del banco central.