Bandera también es de los traidores a la Patria: AMLO

Tapachula, Chiapas.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que la Bandera es de todos los mexicanos, incluidos los traidores a la Patria.

Durante su conferencia matutina, en Chiapas, el Mandatario confirmó que el Lábaro Patrio será izado en el Zócalo, a primera hora del domingo, día en que está programada una concentración de la candidata presidencial del PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez, en la llamada "Marea Rosa".

"Para los del bloque conservador, que están dale y dale y dale, que les quitamos la Bandera: no, no, no, la Bandera es de todos, hasta... de los traidores a la Patria", soltó.

"Es nuestra Bandera, es la Bandera de todos los mexicanos".

Desde Tapachula, López Obrador explicó que su equipo le informó las razones por las que la Bandera no es izada en la Plaza de la Constitución cuando hay manifestaciones.

Refirió que en concentraciones anteriores, algunos participantes han intentado bajar la Bandera por la fuerza y han dañado el mecanismo del asta.

"Yo no tenía todos los informes, no estoy culpando a los que se manifiestan que son opositores a nosotros, sino que hay otras manifestaciones en donde han querido bajarla y han roto todo el sistema de izamiento", señaló.

En medio de la polémica, el Presidente confirmó que ya giró instrucciones para colocar la Bandera la mañana del 19 de mayo y retirarla en la tarde, una vez que hayan concluido todas las actividades en el Zócalo.

El político tabasqueño aprovechó para recordar que, en el pasado, cuando él estaba en la Oposición, tampoco se izaba la Bandera ni se les permitía usar la Plaza.

"La instrucción es que se ice la Bandera, claro, que se busque hacerlo en las primeras horas del domingo y arrearla hasta que terminen los actos", detalló.

"Llevamos tanto tiempo en esta lucha, antes, cuando nosotros estábamos en la Oposición, no nos permitían ni siquiera usar el Zócalo, pero tampoco izaban la Bandera, nada más que ahora se fijan de todos los medios de información".

La marcha de la "Marea Rosa" se convertirá en un cierre de campaña metropolitano para Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de la CDMX por la alianza opositora.

Las agrupaciones ciudadanas que conforman el movimiento, que surgió inicialmente en 2023 en defensa del INE y de la Corte, convocaron a ambos candidatos para respaldarlos en las elecciones del próximo 2 de junio.