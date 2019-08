Bancada del PRI no tiene problemas con Mónica Fernández: Osorio Chong

Ciudad de México— La bancada del PRI se apresta a respaldar en el Pleno la propuesta de Morena para la presidencia del Senado con Mónica Fernández.

"De saque no tenemos ningún problema al planteamiento que hizo Morena", afirmó el coordinador del grupo, Miguel Ángel Osorio Chong.

El exsecretario de Gobernación se reunió el martes con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, para hablar de la propuesta que llevará al Pleno la bancada mayoritaria, tras la polémica elección que perdió Martí Batres para su reelección.

"La senadora Fernández no es alguien con la que tengamos ninguna diferencia, ningún problema, pero vale la pena una platicada para luego hablar con el grupo", dijo en entrevista el hidalguense.

"El senador Monreal me platicó el proceso que vivieron ellos. Me dijo que iba a solucionar su circunstancia interna, y yo le dije qué es lo que teníamos que cuidar. Y la verdad es que lo que más me preocupa es el propio Senado, que nos ha costado mucho trabajo irlo construyendo, que termine bien, en concordia y que es nuestra responsabilidad cuidarlo".

De ese encuentro con Monreal, explicó Osorio, afloró el compromiso de que el líder de la bancada tricolor se entreviste con Fernández la próxima semana.

"Tenemos que buscar que (con el proceso de elección) camine por buen sendero el Senado y hablamos de su propuesta; pero más allá del nombre, el tema de género para nosotros era muy importante", dijo.

El sábado 31 de agosto, un día antes del arranque del periodo ordinario de sesiones, el Pleno del Senado se reunirá para elegir al presidente y a los integrantes de la Mesa Directiva.