Banaliza la 4T crisis hídrica en la capital del país

Ciudad de México.- Ante la crisis hídrica y la petición de castigos a los diputados que integran la Comisión del Agua por no trabajar, el morenista Carlos Cervantes Godoy -uno de los faltistas- prefirió asegurar que el Día Cero es un invento... ¡de la Oposición!

"Es un invento de la derecha para meterle miedo a los ciudadanos y eso no lo vamos a permitir, no existe el Día Cero; esta Ciudad desaparecería totalmente si hubiera un Día Cero en esta Ciudad", aseguró.

En 2023, el congresista por Iztapalapa faltó a la mayoría de las sesiones de la Comisión, presidida por Luisa Gutiérrez, de Acción Nacional, quien abrió el debate desde el lunes, cuando pidió el descuento de la dieta de seis legisladores, entre Cervantes Godoy.

Morena reaccionó con molestia y no soltó el tema. Martha Ávila, coordinadora de la fracción, y Cervantes ofrecieron una conferencia para defender la estrategia del Gobierno federal y local en el tema, así como la afirmación de que continuarán con una campaña contra las alertas por la sequía.

"En Iztapalapa tenemos perfectamente bien todo controlado, en el tema del agua (...) insisten (los alcaldes) que el problema del agua ya está en la 'hora' cero, como decían, pero es esta parte de querer justificar que no tienen una respuesta y un plan para resolverle a la gente", aseguró Ávila.

¿Qué es el Día Cero? Así se conoce mundialmente a la fecha estimada en que las ciudades se verán imposibilitadas de abastecer de líquido a su población.

Según expertos, el Valle de México estaría en este punto de gravedad en 2028, siempre y cuando no cambien radicalmente las políticas de consumo.

La propia Comisión Nacional del Agua (Conagua) tuvo que recortar el caudal que envía el Cutzamala en noviembre, pues de no hacerlo, en junio podría quedar en niveles ya no operables. Un atisbo del Día Cero.

Ayer Godoy lanzó un argumento común entre quienes ven el problema parcialmente. Aseguró que aún habiendo problemas en el Cutzamala, la Ciudad cuenta con pozos de agua.

"Ahí están los pozos, no han desaparecido, entonces, ¿cuál Día Cero?", cuestionó.

Su argumento pasa por alto que la extracción de agua acarrea un problema a mediano y largo plazo: la fragilidad del suelo por desecación y el abatimiento de acuíferos. De ahí que desde 1954 se decretó una veda para prohibir nuevas perforaciones, pues es más el agua que se extrae, que la que se recarga.

Luisa Gutiérrez lamentó las declaraciones del legislador, pues consideró que debería estar correctamente informado del tema al ser parte de las decisiones sobre el agua en la Capital.

"Está jugando, el diputado Cervantes Godoy, no solamente a burlarse de todas y todos nosotros, sino además, le está apuntando a no dar la cara por el trabajo que no ha realizado como secretario de la Comisión de Agua", dijo.