Balaceras en Cuernavaca dejan 9 muertos

Ciudad de México.- Al menos nueve personas, entre ellas dos policías, murieron tras balaceras y persecuciones en Cuernavaca, informaron autoridades. Los hechos se registraron luego de que agentes municipales atendieron una llamada de auxilio por un comando armado que llegó al punto donde hombres consumían bebidas alcohólicas, en la Calle Otilio Montaño de la Colonia Altavista. De acuerdo con el reporte oficial, los supuestos sicarios asesinaron a uno de los civiles, intentaron "levantar" a otro y dejaron herido a uno más durante las primeras horas de este lunes. Testigos llamaron a servicios de emergencia y acudieron policías locales, quienes fueron recibidos a balazos, pidieron refuerzos e iniciaron con la persecución de los atacantes. Los delincuentes fueron interceptados en la Calle Panorámica, esquina con Actores, de la Colonia Carolina. En ese lugar dispararon a las patrullas con armas largas y mataron a los policías Francisco Calderón Armenta y Juan Carlos Salgado Flores. Dos agentes más resultaron heridos. Después del enfrentamiento se recuperó el cadáver de uno de los agresores que estaba al interior de una camioneta Cherokee roja. También fue decomisada una motocicleta con un tripulante lesionado, quien fue detenido. Las balaceras se extendieron a diversos puntos de las Colonias Chulavista y Avila Camacho, informó la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca. Un grupo de cinco agresores llegó hasta la Avenida Emiliano Zapata, en el poblado de Tlaltenango, donde fueron abatidos. Los hombres vestían chalecos tácticos, portaban armamento y radios de comunicación. Sus cadáveres estaban dentro de una camioneta tipo Rouge negra. El intercambio de balas provocó miedo en la población, que grabó varios videos, donde se escuchaban las ráfagas y otros en los que se veían a los policías ayudando a sus compañeros heridos y subiéndolos a las bateas de las patrullas para acercarlos a la ambulancia o llevarlos al hospital. José Luis Urióstegui, alcalde de Cuernavaca, dijo que los hechos ocurrieron muy rápido, por lo que la Policía Municipal debía intervenir antes de esperar a más dependencias. "Esto sucedió muy rápido, nuestra comunicación tiene que ver con la llamada interna, son varios minutos, pero no podemos estar esperando a que participen otras corporaciones, sino reaccionar nosotros de manera inmediata", respondió a medios locales. El edil panista aseguró que, en total, tres agentes resultaron heridos y se encuentran estables. "Tenemos tres elementos lesionados que, afortunadamente, me informan, en este momento, a pesar de las lesiones está fuera de peligro su vida", añadió. El Ayuntamiento de Cuernavaca dijo que se solidariza con las familias de los policías que murieron para ayudarlas con trámites administrativos y para que "no queden desprotegidos". Los uniformados cerraron la circulación en el sitio conocido como "El Triángulo" de la Colonia Carolina y los accesos hacia la Colonia Altavista. Con estos hechos suman al menos 11 asesinatos en las primeras horas del día en Morelos, incluido el de un tercer policía, pues un enfrentamiento en el Municipio de Tetecala dejó un agente y un civil muertos.