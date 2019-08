Bajo alerta 64 municipios por endeudamiento

Ciudad de México— El Sistema de Alertas sobre el nivel de endeudamiento de los estados ubicó a 64 municipios con mayores problemas para pagar sus compromisos y más restricciones para solicitar otros préstamos.

La lista la encabeza el municipio de Ensenada, Baja California, con un nivel de "endeudamiento elevado", reportó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en la información emitida por la Secretaría de Hacienda.

De los 2 mil 447 municipios que existen en el país, sólo 786, el 32.1 por ciento, tienen obligaciones financieras inscritas en el Registro Público Único.

Sin embargo, con base en la información de la Cuenta Pública de 2018, la Secretaría de Hacienda sólo pudo evaluar a 655 municipios de todo el país que entregaron información completa sobre sus finanzas.

Los otros 131 municipios, 16.6 por ciento, no pudieron ser evaluados debido a que no entregaron la información suficiente para llevar a cabo la medición.

Luego de Ensenada, que tiene un nivel de "endeudamiento elevado", 63 municipios presentan un nivel de "endeudamiento en observación".

En este rubro destacan los municipios cuyo indicador más importante, deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición, se ubica en un rango medio.

Es el caso de Manlio Fabio Altamirano y Tantoyuca, en Veracruz; Tonalá y La Barca, Jalisco; Acatzingo, San Salvador El Seco, Amozoc y Acatlán de Osorio, Puebla, y Othón P. Blanco y Cozumel, Quintana Roo.

También los municipios de Nogales, Empalme, Guaymas, Hermosillo y Cajeme, en Sonora; Tapachula, Chiapas; Cuautla, Morelos; San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Macuspana, Tabasco; y Ciudad Juárez, Chihuahua.

Si el endeudamiento se ubica en niveles de observación o elevados, enfrentará mayores restricciones con respecto a los posibles destinos de sus excedentes, señala la ley.

Cuando un municipio se clasifica con un endeudamiento en observación, el límite de endeudamiento al que podrá acceder será de 5 por ciento sobre ingresos de libre disposición.

Si cuenta con un endeudamiento elevado, el municipio no podrá contratar financiamiento adicional, en ausencia de un convenio de ajuste en sus finanzas públicas.

En caso lo obtenerlo, el convenio será sometido a la comisión Bicameral correspondiente del Congreso de la Unión para su opinión.

En cualquier caso, el nivel final de financiamiento deberá ser aprobado por el Congreso local, sujeto a las restricciones mencionadas.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas señala que 591 municipios presentan un nivel de "endeudamiento sostenible".

Entre los municipios que se ubican en rango medio, pero que tienen indicadores más elevados, destacan Mexicali, Playas de Rosarito y Tecate, en Baja California; Comondú, Baja California Sur; Nadadores, Nava y Sabinas, en Coahuila; y Huixtla, Rayón y Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas.