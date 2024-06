'Ayúdennos', suplican pobladores en Chiapas tras ataques

Tuxtla Gutiérrez, México.- Al asegurar que sicarios asesinaron en últimos días a por lo menos ocho habitantes, quemaron 10 casas y también negocios, pobladores del Municipio de Tila, al norte de Chiapas, se movilizaron a Tuxtla Gutiérrez para suplicar ayuda.

De acuerdo con los testimonios, se trata de hombres armados que hace un mes sacaron de esta localidad al Ejército, asesinan al que dice que "no está con ellos" y a pobladores de la etnia chol que se han negado a pagar extorsiones.

"Ahí sigue sufriendo la gente, ayúdenos por favor, ya no soporto tanto dolor de ver a mi gente que se está muriendo, sufriendo tanto por culpa ese grupo armado de Sañoja (localidad) ayudado por el grupo de autónomos", dijo una mujer desplazada frente al Congreso del Estado.

"Sólo están causando daños al pueblo, ya tienen muchos años que están matando y mucha gente no se salía porque tiene su patrimonio ahí, pero ya no se puede vivir ahí. Si ya no nos quiere ayudar el viejo Andrés Manuel López Obrador, que nos ayude no sé quién.. Hay personas muertas, creo que ahí están sus cuerpos, que aún en su casa no los pueden levantar,", agregó entre llanto.

Desde el martes por la noche, hombres con armas largas, encapuchados y algunos vestidos estilo militar, hicieron vigilancia y disparos al aire en el centro del Municipio, cerca de la iglesia, donde las fiestas del "Corpus Christi", que empezaron hace una semana, pararon por la violencia.

"Hasta ayer a las 6:00 de la tarde tuve contacto con mis familiares, mis abuelos que son de Tila están refugiados, pero no sabemos dónde están ellos (los sicarios) quieren quedarse con las casas de la población; hace cuatro días había un destacamento (militar), pero fue retirado, no entendemos por qué nos dejan vulnerables", dijo Lidia Sánchez, originaria de Tila, quien desde hace años vive en Tuxtla Gutiérrez.

Algunas personas dicen que estos sicarios son los "autónomos", personas que años atrás se nombraron militantes del zapatismo; otros dicen que son del grupo "Karma", hombres armados que se formaron con ese nombre en el 2020 y cuya base tienen en la localidad Sañoja, a 2 kilómetros de distancia de Tila.

Sañoja tiene poco más de 100 habitantes, donde de acuerdo a fuentes de seguridad consultadas es la base de operaciones y de producción de drogas de los cárteles.

Otra fuente asegura que por su cercanía con Tabasco, a dos horas de distancia, este municipio indígena representa un paso de drogas y migrantes rumbo a esa entidad.

"Hasta el día de hoy no ha entrado ninguna fuerza pública, hay una violación a los derechos humanos", denunció Susana Sánchez, quien dijo que aunque ella no vive en ese Municipio, sino en Tuxtla Gutiérrez, la casa de sus padres fue también incendiada.

Los denunciantes portaban pancartas que decían "Narcoejido" y "Justicia para Jared y su familia asesinada".

El terror

Este miércoles, de acuerdo a pobladores entrevistados vía telefónica por Grupo Reforma, los sicarios mataron a una familia de cuatro personas, Jared, era una de ellas.

En redes circula una foto en la que se ven los cuerpos ensangrentados, uno sobre otro.

"Mucha gente quiere salir de Tila", dijo una de las pobladoras.

"Imagínate tener que pagar derecho de piso para vivir en la tranquilidad", comentó otro habitante.

De acuerdo con los relatos, los hombres armados cobran derecho de piso que va desde los 35 mil hasta los 60 mil pesos mensuales.

"Le piden al campesino, al albañil, al dueño de tiendas, de negocios", dijeron afectados.

"Mi esposo que es albañil salió a la calle por un saco de azúcar cuando lo atrapó la balacera. Algunos huyeron al monte y un campesino quedó herido, una señora que salió de su casa le ayudó a curar su herida. Nos quieren culpar de esto a los ejidatarios y campesinos, pero esto es el narco, el narco conformado por gente de fuera y delincuentes de aquí", mencionó otra pobladora.

Según lo narrado, la mañana del martes, maestros que pasaban por Tila rumbo a Tuxtla Gutiérrez fueron emboscados por sicarios que les robaron dinero, computadoras e intentaron llevarse a una maestra, aunque no lo lograron.

Más tarde, los atacantes entraron a la fuerza a varias casas y negocios para luego quemarlos.

"La esposa de mi amigo alcanzó a salir de su casa de cemento, que luego fue incendiada, les dicen que tienen una lista con el nombre de quienes no están con ellos y contra ellos van", contó el familiar de una persona desplazada a otro estado del país.

"A la suegra de mi hermana le quemaron su casa, ahora van a rentar, ella estaba fuera afortunadamente. El asunto es muy triste, constantemente matan gente, ya agarraron la costumbre de matar, se dice que ayer violaron a una niña y su mamá", narró otro poblador que vive muy cerca a donde sucedieron los hechos.

En este proceso electoral no hubo votaciones en Tila debido a que los pobladores no permitieron y por la violencia.

El alcalde del PVEM, Limber Gregorio Gutiérrez Gómez, tuvo que dejar el Ayuntamiento y gobierna desde el municipio cercano Yajalón.