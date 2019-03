Avanzan aspirantes a CRE entre críticas

Entre críticas de la Oposición por la falta de preparación de los aspirantes a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Senado avaló el dictamen sobre su idoneidad.

La aprobación se dio con 51 votos a favor, 44 en contra, entre ellos el de la morenista Lilly Téllez, y cinco abstenciones.

El acuerdo se remitió a la Junta de Coordinación Política para que impulse los acuerdos necesarios que permitan al Pleno designar en votación por cédula a los integrantes de la CRE.

En la discusión, Mario Zamora Gastélum, del PRI, informó que estaban en contra del dictamen de la Comisión de Energía.

"¿Qué dice el diccionario respecto a la idoneidad?, comunica que tiene las condiciones precisas para cumplir su función", cuestionó.

Afirmó que la terna enviada por el Ejecutivo federal no cumple con los requisitos.

"En días pasados recibimos a los aspirantes. Lamentablemente, los senadores obtuvimos respuestas nada alentadoras", dijo.

"Destaca señalar cómo pueden confundir las siglas de los Certificados de Energía Limpia con un teléfono móvil. Todo mundo vimos las respuestas, desgraciadamente ninguno resulta idóneo".

Refirió que en las comparecencias, los aspirantes titubearon, no saben conocimientos básicos y mostraron nerviosismo.

"Demuestran que no cuentan con la experiencia", señaló.

"No se trata de un lugar de aprendizaje".

En su intervención, Julen Rementería, del PAN, criticó el dictamen.

"Lamento mucho que estemos donde estamos, con un dictamen que lo que hace, con algunos argumentos legaloides, prende dar viabilidad a personas respetables para ocupar cargos para los que no están preparados", expresó.

"Dos días estuvimos varias horas en conjunto, y que vieron muchas personas en los medios, de repente todo esto que se dio, que resultó evidente, lo querramos corregir en un dictamen".

Refirió, sin decir su nombre, que uno de los candidatos se enteró que estaba propuesto para el puesto 48 horas antes.

Rementería solicitó al Presidente Andrés Manuel López Obrador cuatro ternas con personas que tengan la capacidad y el perfil completo.

La panista Xóchitl Gálvez lamentó que los aspirantes no se tomaron la molestia de estudiar en su comparecencia.

"Ustedes son la cuarta transformación, son diferentes, cómo manda a tu ayudante", lanzó a Morena.

La senadora consideró que falta talento en el Gobierno.

"Por qué sube la gasolina, no se compró gasolina en diciembre", dijo.

"En lugar de hacerlos comisionados, hay que ponerles orejas de burro".

En defensa del dictamen, Armando Guadiana, de Morena, afirmó que todos saben matemáticas.

"Lo más importante es el valor ético y moral", sostuvo.

La morenista Gloria Sánchez dijo que se avaló un dictamen de idoneidad, no de perfección.

Al hablar a favor, reprochó que hayan exhibido a los aspirantes como ignorantes.

Del mismo partido, Rubén Rocha, comentó que al ser propuestas de López Obrador, todos resultan idóneos y honestos.