Avanza reforma que evita empalme de Legislaturas

Ciudad de México.- En el Senado y Cámara de Diputados avanzó la reforma a la Constitución que busca evitar que se empalmen en el 2024 la 66 Legislatura y la 65 Legislatura de Diputados, debido a un error en la reforma político electoral del 2014.

En trabajo de conferencia, se regresó a la redacción original del artículo 65 de la Constitución, que establece que la apertura de los periodos de sesiones del Congreso inician el primero de septiembre, en un primer periodo de sesiones, y el primero de febrero, el segundo periodo.

PUBLICIDAD

En la reforma del 2014 se dispuso que el presidente de la República rendirá protesta el primero de octubre, ya no el primero de diciembre.

La redacción que se busca eliminar refiere que cuando inicie el nuevo gobierno, en caso excepcional, las cámaras del Congreso iniciarán sesiones el primero de agosto.

Sin embargo, para el 2024 eso significa que se empalmen un mes los diputados y senadores de la actual Legislatura, que concluyen el 31 de agosto del 2024, con los que serán electos el próximo año y que tendrían que iniciar su gestión el primero de agosto.

La reforma fue avalada en comisiones de Puntos Constitucionales de ambas cámaras, y se busca que sea uno de los primeros temas que sean discutidos al iniciar el periodo de sesiones el primero de septiembre.

El diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo, precisó que el dictamen no se trata de una reforma electoral, no afecta a ningún contendiente del futuro proceso electoral, no interfiere con ventaja o desventaja y tampoco hay afectación presupuestal.

Dijo que la diferencia de ingreso en funciones del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no alteran las facultades de ningún poder.

"Sí se corrige una irregularidad curiosa e inexplicable", destacó sobre la reforma del 2014.

El diputado panista

Santiago Torreblanca Engell mencionó que el actual texto implica que en agosto haya dos legislaturas simultáneas y que más allá del conflicto presupuestal, está la imposibilidad de sesión para ambas legislaturas.

Pedro Vázquez González, diputado del PT, consideró delicado el tema y con múltiples aristas; no se le debe ver únicamente desde el punto de vista jurídico, sino la connotación política; por ello, planteó un receso para analizarlo y aclaró que la reforma política de 2014 su grupo parlamentario la votó en contra.

Eduardo Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, indicó que es necesario armonizar el texto y que lo aprobado en la cámara de origen pueda avalarse en la revisora y de esta forma cumplir con los tiempos establecidos.

Remarcó que un problema es que se tendrían que pagar dobles salarios legisladores y en comisiones, asesores y asistentes técnicos.