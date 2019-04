Avanza reforma laboral

Ciudad de México— La reforma laboral avanzó anoche en la Cámara de Diputados, luego de que la Comisión de Trabajo aprobó el dictamen que contempla medidas sobre democracia sindical, negociación colectiva y justicia laboral.

La iniciativa, que será presentada hoy al Pleno, se ajusta a los compromisos que asumió México en el anexo 23-A del nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y establece los mecanismos para que los trabajadores elijan a sus dirigentes por medio del voto personal, libre y secreto.

También prevé mecanismos para garantizar que la negociación de un contrato colectivo tenga la representación de la mayoría y que sea puesto a consideración de los trabajadores, quienes lo aprobarán mediante votación.

Además, ordena la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que sustituirá las funciones que lleva a cabo la actual Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

En medio de una sesión caótica y con errores de procedimiento, la reforma se votó en dos ocasiones, pues en un primer momento no se consideró la votación en lo general y en lo particular, lo que, a decir de legisladores, podría generar impugnaciones a futuro.

El dictamen finalmente fue aprobado con 19 votos a favor, uno en contra y una abstención, luego de que diputados del PAN abandonaron la sesión en protesta por la conducción de la sesión.

La mayoría de Morena rechazó cambios en los artículos reservados por el PAN, PRI y PT.

Los panistas, por ejemplo, impulsaban demandas del sector empresarial, como reconocer el derecho de los trabajadores a no pertenecer a ningún sindicato y que hubiese una representación tripartita en el Centro de Conciliación.