Avanza en San Lázaro tope a comisiones de Afores

Óscar Mireles / Agencia Reforma

Ciudad de México— Sin modificar la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de topar las comisiones que cobran las Administradoras de Fondos de Retiro, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que modifica diversas disposiciones de las leyes del Seguro Social y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

A pesar de que es uno de los temas más criticados de la iniciativa presidencial y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó no aprobar la propuesta, los diputados avalaron topar las comisiones que cobran las Afores al promedio de lo que se aplica en países como Estados Unidos, Chile y Colombia, de conformidad con los criterios que al efecto emita la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

El dictamen que se prevé sea discutido y votado por el Pleno el día de mañana, fue aprobado con 22 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones. Los legisladores acordaron llevar las reservas al Pleno y rechazaron la propuesta de la presidenta de la Comisión, la panista Patricia Terrazas, de establecer una mesa de trabajo para redactar una reserva de consenso.

"Las comisiones que cobren las administradoras de fondos para el retiro estarán sujetas a un máximo, el cual resultará del promedio aritmético de los cobros que en materia de comisiones en los sistemas de contribución definida de los Estados Unidos de América, Colombia y Chile, de conformidad con las políticas y criterios que al efecto emita la Junta de Gobierno de la Comisión de conformidad con el párrafo anterior", señala la adición al artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Además, señala que los ajustes a la baja que ocurran en estos países también serán aplicados en México, pero si estos son al alza, se mantendrá el promedio que al momento se estén aplicando.

La iniciativa presidencial reduce las semanas de cotización que se requieren para gozar de las prestaciones de los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez de mil 250 a mil. Esta reducción será paulatina e iniciará a la entrada en vigor de la reforma con un requisito de 750 semanas, las cuales se irán incrementando hasta llegar a mil.

Establece que a partir de 2023, la aportación total a la cuenta individual de los trabajadores se incrementará de 6.5 más cuota social a 15 por ciento incluyendo la cuota.

En materia de las aportaciones que realizan los trabajadores, el dictamen establece que se mantendrán en sus términos y que la aportación patronal se elevará de 5.15 por ciento a 13.87 por ciento, en tanto que las correspondientes al Estado modificarán su composición para beneficiar a los trabajadores de menores ingresos. El incremento patronal se realizará gradualmente entre 2023 y 2030.

El diputado morenista Carol Antonio Altamirano dijo que si bien su grupo parlamentario apoya la propuesta del Ejecutivo federal, estarán abiertos a debatir en el Pleno y realizar los ajustes específicos para lograr una reforma exitosa.

El legislador defendió la propuesta de topar las comisiones, al señalar que con esta propuesta se pasa de una época en la que la prioridad de las administradoras era la obtención de utilidades a una en la que la prioridad será cuidar el ahorro de los trabajadores.

No obstante, reconoció que se requiere escuchar las opiniones que se han emitido al respecto, sobre todo la de la Cofece, las cuales deberán ser revisadas en lo particular y con apertura a fin de construir una reforma viable y evitar impugnaciones y conflictos adicionales.

"Nos parece correcto que avancemos en comisiones en la aprobación del dictamen, pero seria conveniente que en el Pleno los grupos parlamentarios mantuvieran apertura para lograr una redacción que evite conflictos adicionales y construyamos una reforma viable", indicó.

El diputado del PRI Fernando Galindo expuso que no es buena idea establecer precios máximos en ningún sector de la economía, porque va en contra de la competencia del sector.

Galindo aseguró que su grupo parlamentario está a favor de reducir las comisiones que se cobran a los trabajadores, pero rechazó que se haga de manera artificial, estableciendo como parámetro tres países que no tienen el mismo sistema que México, lo que podría generar distorsiones en el sistema de pensiones.

La panista Cecilia Patrón Laviada presentó una reserva -que posteriormente retiró para llevar al Pleno- para eliminar del dictamen la propuesta del Ejecutivo federal de topar las comisiones, pero ésta fue rechazada.

Patrón mencionó que la reserva tomaba como base la opinión de la Cofece que propuso no aprobar la reforma por considerar que el sistema no es flexible, no se ajusta a criterios técnicos y considera topes máximos que no se adaptan a los vaivenes del mercado.

En su turno, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, recordó que Chile fue el modelo a seguir en la reforma aprobada en 1997.

El emecista sostuvo que basta con observar cómo se encuentran actualmente las Administradoras de Fondo de Pensiones en ese país para entender que el problema es estructural y que se requiere de una reforma de esa magnitud, considerando que México es el penúltimo País en el monto de las pensiones.

El legislador lamentó que en el análisis del dictamen no participara la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y que en éste no se considere el impacto que la reforma tendrá en el Presupuesto de Egresos de la Federación.