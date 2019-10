Avanza en San Lázaro ley 'antifacturera'

Ciudad de México— Con votos en contra de la Oposición y de legisladores de Morena, las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados avalaron la minuta del Senado de la República que equipara la facturación falsa y la defraudación fiscal con delincuencia organizada.

Los legisladores aprobaron la minuta sin modificaciones con 33 votos a favor y 10 en contra de PAN, PRD, PRI y Morena.

Además, se registraron dos abstenciones del diputado del PES Iván Arturo Pérez Negrón y de la morenista Martha Patricia Ramírez Lucero.

Integrantes de diferentes grupos parlamentarios, entre ellos Encuentro Social, anunciaron que presentarán reservas mañana, cuando la minuta se discuta en el Pleno. Se prevé que a través de estas los partidos políticos busquen revertir la clasificación de estas prácticas como delincuencia organizada, así como la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.

Diputados de Oposición, de Morena y del PES advirtieron que el proyecto de reforma es desproporcionado y violatorio de los derechos humanos. Además, aseguraron, generará terrorismo fiscal y será objeto de un sinnúmero de amparos y de acciones de inconstitucionalidad.

Lorena Villavicencio, diputada de Morena que votó en contra, dijo que aunque está en contra de las facturas falsas y las empresas fantasma, equipararlas con delincuencia organizada desmantela el sistema penal acusatorio, ya que cualquiera que sea señalado deberá ser objeto de prisión preventiva oficiosa e incluso de procesos de extinción de dominio.

"No podría estar a favor de esta propuesta, porque también estamos afectando seriamente, estamos desmantelando la reforma que implicó la modificación a varios artículos, que implicó instaurar el sistema integral de garantías sobre la base de garantías que deben regir en cualquier sistema de justicia penal", afirmó.

La legisladora criticó que su grupo parlamentario pretenda clasificar el fraude fiscal como delincuencia organizada a partir de modificaciones a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para saltarse la

reforma constitucional al artículo 19, el cual establece el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

"No debemos equiparar este tipo de conductas que son totalmente ilegales con delincuencia organizada nada más por darle vuelta al artículo 19 de la Constitución, me parece que sienta un mal precedente y viola la Constitución", advirtió.

La morenista Martha Patricia Ramírez Lucero coincidió en que modificar la ley en materia de delincuencia organizada para evitar la reforma constitucional carece de técnica legislativa.

"Estamos metiendo a chaleco en una técnica legislativa ausente que a mí me apena como abogada", señaló.