Avanza en comisiones desafuero de Huerta y Toledo

Por enésima ocasión, la Primera Comisión de la Permanente revisó el caso de los desafueros de los diputados Saúl Huerta, acusado de abuso sexual de un menor, y de Mauricio Toledo, de enriquecimiento inexplicable, y aprobó un dictamen para que la Comisión Permanente convoque a un periodo extraordinario de sesiones.

Con 13 votos en favor, dos en contra y cero abstenciones, el órgano aprobó sin dilaciones el dictamen. La Comisión Permanente sesionará el lunes próximo para revisar, otra vez, la posibilidad de convocar a un segundo extraordinario el miércoles 11 de agosto.

Con "fuego amigo" entre diputados y senadores de Morena, la semana pasada naufragó la posibilidad de que la Cámara de Diputados se erigiera en jurado de procedencia para desaforar a Saúl Huerta y Mauricio Toledo.

A pesar de que el dictamen propuesto incluía el desafuero del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, y de que la diputación de Morena introdujo de último momento una Ley Federal de Juicio Político, la bancada del PAN decidió respaldar e ir por los desafueros.

"No hay trampa posible que me haga votar en contra", aclaró el senador Damián Zepeda. "Si nos llevamos diez sesiones más, vamos a decir que estamos en favor del periodo extraordinario de sesiones para desahogar los desafueros. Hay mucha simulación pero no debemos caer en provocaciones", puntualizó.

En el mismo sentido se manifestó la diputada panista Alejandra García Morlán. "En Acción Nacional no seremos obstáculos de estos procesos judiciales. Tenemos que predicar con el ejemplo y la congruencia", alegó.

Por el PRI, el senador Manuel Añorve insistió en que si el fiscal morelense Uriel Carmona tiene un amparo definitivo se podría caer en desacato, por lo cual terminó votando en contra, lo mismo que el emecista Noé Castañón.

El diputado morenista Rubén Cayetano afirmó que nadie estaba en favor de la impunidad en el caso concreto de los desafueros de Huerta y Toledo. "Pienso que con voluntad política se puede tener acceso a la justicia", resumió.

"Tenemos que mandar un mensaje muy claro a la sociedad: no caben las manipulaciones y que se sepa que vamos todos juntos", dijo la senadora morenista Mónica Fernández Balboa.