Avanza dictamen para que jueces no detengan reformas

Ciudad de México.- En medio de acusaciones de inconstitucionalidad de la oposición, Morena y sus aliados avalaron en Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, una reforma a la Ley de Amparo que le impide a jueces otorgar suspensiones de normas con efectos generales.

El proyecto, turnado a la Mesa Directiva, fue aprobada con 19 votos a favor de la mayoría, 13 en contra de senadores de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, y cero abstenciones.

Durante la discusión, la Oposición denunció que la reforma presentada por el morenista Ricardo Monreal es una revancha legislativa en contra de jueces que han suspendido reformas y obras prioritarias de este Gobierno.

Adelantaron que, de ser aprobada por el Pleno, la impugnarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Claudia Ruiz Massieu rechazó que la facultad de la que disponen los juzgadores para valorar el otorgamiento de la suspensión en los casos que prevé la ley constituya una arbitrariedad, porque si bien sí es una facultad discrecional, su ejercicio está debidamente regulado y limitado por la ley, además de que puede ser revisada por otra autoridad jurisdiccional.

Advirtió que las modificaciones implicarían cancelar la posibilidad de que los juzgadores valoren si la suspensión que se solicita debe otorgarse para impedir una mayor afectación al interés social y les impide otorgar suspensiones con efectos generales ante una norma general que violenta derechos humanos, y no sólo para la persona que presenta la demanda.

"No nos engañemos, la reforma es una suerte de retaliación, de venganza, si se me permite el uso de esta figura, del oficialismo contra los juzgadores que otorgaron suspensiones contra la aprobación de la reforma eléctrica de 2021. Es una forma de decir: vamos a quitarle a los jueces la posibilidad de hacer esto que no estamos de acuerdo", afirmó.

La senadora calificó las modificaciones como innecesarias, perniciosas e inconstitucionales, por lo que adelantó que de ser avalada por el Pleno, la impugnarán ante la SCJN.

El panista Damián Zepeda recordó que el amparo es un medio de defensa del ciudadano ante los abusos del Gobierno, de ahí que el criterio en torno a esta figura ha ido cambiando para proteger a todos, y no sólo a quien solicitó el amparo.

Dijo que las reformas busca evitar que puedan pararse obras de Gobierno federal e impedir que se suspenda la aplicación de una ley para toda la población.

"Está enojado el Gobierno porque le sacaron resoluciones, específicamente en la Ley de la Industria Eléctrica, que fue debatido en la Corte, que se quedaron a un voto, un tema polémico y luego vino un juez y la tumbó. Está enojado por el tema de la militarización y otros temas", reiteró.

Advirtió que otro objetivo es anular una de las dos vías que existen como "línea de defensa" ante la aplicación de leyes inconstitucionales.

"Ya tienes tres Ministros que han estado a ciegas votando cosas absurdas, otro no. Les falta uno más y está a punto de salir uno. La otra vía es el amparo en el caso extremo, parar esa ley inconstitucional y tampoco la vas a tener", señaló.

La presidenta de la Comisión de Justicia, la morenista Olga Sánchez Cordero, rechazó que la reforma suprima la suspensión, porque en el artículo 129 de la Ley de Amparo existe una amplia gama de medidas cautelares.

"Es contradictorio en sí mismo porque tenemos 13 fracciones en donde no se puede conceder la suspensión y luego un párrafo en donde dice: ah, ¿pero sabes qué? Sí pueden conceder la suspensión de todas estas fracciones: lenocidio, cada de vicios, etc, etc, sí la puedes conceder cuando a tu juicio, juzgador, esté de por medio el interés social o contraviene disposiciones de orden público", indicó.

La ministra en retiro se pronunció a favor de impedir a jueces dictar suspensiones con efectos generales.

"Que me digan a mí cómo suspender efectos generales de una norma, cuando la sentencia de amparo no va a ser general, va a ser únicamente al particular que interpuso el amparo", cuestionó.

En su turno, el perredista Miguel Ángel Mancera le recordó a la ministra en retiro que en marzo de 2023 presentó una iniciativa de reforma al artículo 129 de la Ley de Amparo, en la que dejó intacto ese párrafo que, dijo, es contradictorio.

"En esa iniciativa, usted dejó ese párrafo, no lo modificó, porque estoy seguro que todavía venía con ese impulso que usted determinó y no dio luz en ese momento de qué significa esto de apariencia de buen derecho", refirió.