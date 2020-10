Avanza convocatoria para consulta popular

Agencia Reforma / Cámara de Diputados

Ciudad de México— En la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados se aprobó la convocatoria a la consulta popular sobre si se debe sancionar penalmente a políticos del pasado, por decisiones que hayan tomado durante sus cargos públicos.

Legisladores del PAN, PRI y MC insistieron que la aplicación de la ley no se consulta y acusaron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere estar en la boleta electoral del 2021 con dicho ejercicio.

La pregunta de la Consulta Popular será:

"¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".

La convocatoria señala que deberán presentarse dos opciones a la población que participe: "Sí estoy de acuerdo" y "No estoy de acuerdo".

La Consulta Popular se realizará el domingo 1 de agosto de 2021, de las 8:00 horas a las 18:00, dentro de las demarcaciones que determine el Instituto Nacional Electoral. A ella concurrirán los ciudadanos interesados en emitir su opinión.

Concluida la jornada, el Instituto Nacional Electoral declarará el cierre de ésta y procederá a realizar el escrutinio y cómputo. La validación de los resultados de la Consulta Popular estará a cargo del INE, cita la convocatoria, que pasó a la Mesa Directiva de la Cámara para que el pleno la apruebe.

El diputado del PAN Fernando Macías acusó que la consulta es un intento del Presidente Andrés Manuel López Obrador para estar en la boleta electoral del 2021, sin que haya voluntad para hacer justicia.

"Se necesita voluntad para presentar una denuncia ante la fiscalía, pero al parecer tiembla la mano, ¿a qué le tienen miedo? ¿a quién no quieren hacer enojar o qué pactos no quieren romper?, si hay pruebas que se presenten en la Fiscalía y que haya investigación contra ex presidentes.

"No caigamos en estos circos y novelas de las famosas consultas. La gente quiere que se haga justicia y no estar atorados en el pasado para justificar el fracaso", afirmó.

Pidió que se investigue a fondo del pasado, pero también el presente, como son las irregularidades que ha habido en la Conade, con los Bartlett, con las aportaciones a la campaña presidencial por parte del hermano del Presidente y las compras directas sin licitación.

Advirtió que es en Estados Unidos donde se arrestan a los corruptos y no en México.

La diputada de Morena Tatiana Clouthier aseguró que sí hay casos sancionados en la Secretaría de la Función Pública y llamó a Macías a presentar denuncias, si las tenía.

"El pasado sigue afectando el presente y seguirá afectando el futuro porque se llevaron los recursos".

La diputada de MC Martha Tagle dijo que para lograr justicia no hace falta hacer consultas.

"La consulta corresponde al ánimo que vimos del Ejecutivo de estar en la boleta del 21. Los caprichos del Presidente, el problema está en que nosotros acompañemos esos caprichos y no cumplamos lo que dice la Constitución".

Reprochó que no haya una pregunta clara y concisa.

"A todas luces lo único que quiere el Presidente es seguir en campaña. Luego de los resultados electorales del fin semana, lo único es que quieren salvarse para estar en la boleta electoral".

Por su parte, el priista Cruz Roa manifestó que la justicia no se consulta y no hay razón para consultar a la ciudadanía, además, sostuvo que la pregunta no se entiende.

"Me da gusto que sigan en este camino, porque la gente es muy inteligente, no se equivoca y se está dando cuenta que no llega dinero al campo, que no llegan las medicinas a los niños y se están dando cuenta. Efectivamente la gente es tan inteligente que el domingo pasado en Coahuila e Hidalgo dio su voto, la gente es muy inteligente", agregó.

"Los invito a que reaccionemos, a que le demos la mano a la gente y que cambiemos de actitud, en ningún País del mundo se realice una consulta de este tipo. La consulta popular que se propone se está convirtiendo en bandera partidista y electoral".