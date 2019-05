Avancemos lo más que se pueda por si vuelve la mafia del poder: AMLO

Ocosingo- En comunidades donde durante años fue fuerte la influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió el regreso de "la mafia del poder" y, por eso, afirmó que tiene prisa en echar a andar los programas, ya que en 2024 terminará su misión, publicó El Universal.

Al realizar un recorrido por la zona indígena Ejido Nuevo Francisco León, que pertenece al municipio de Ocosingo para revisar el programa Sembrando Vida de árboles frutales y maderables, el jefe del Ejecutivo pidió a los pobladores no dejar pasar la oportunidad de hacer un cambio porque no se reelegirá y tampoco aspira a ser un dictador o un cacique.

Pero afirmó que si "la mafia del poder" regresa al gobierno, le costará trabajo echar abajo lo conseguido en su administración.

"Por eso tengo prisa para que avancemos lo más que se pueda, que no se las pongamos fácil a los de la mafia del poder, que si ellos vuelven otra vez, que les cueste trabajo echar para atrás lo que se ha avanzado.

"Pero ya nada más es este tiempo y puede que el pueblo, que es el que manda, decida que continúe la misma política, pero puede también cambiar; entonces, no dejemos pasar esta oportunidad, que se aproveche, que realmente se cultive la tierra", expresó.

Sostuvo que se va a saciar el hambre y la sed de justicia "porque para eso se lleva a cabo este cambio y yo no les voy a fallar".

A unas 300 personas, el Presidente lanzó un reclamo; les dijo que nada de perder el tiempo en la hamaca y tampoco de estarse auto engañando con la siembra de árboles.

"Ya no hay que estar mintiendo, hay que actuar con rectitud y nada de estar perdiendo el tiempo en la hamaca. Compañera, compañero, escucha, en la hamaca no se lucha", expresó el mandatario que estuvo acompañado del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, quien es oriunda de Ocosingo.

Incluso externó su molestia por aquellos que en lugar de trabajar y aprovechar el pago de 5 mil pesos mensuales por el programa Sembrando Vida, se pasan el tiempo tomando cerveza, aguardiente y hasta refrescos.

"Nada de que ya tengo seguro el trabajo y a estar tomando, no sólo la cerveza o el aguardiente, como se llame o el posho, lo otro también, el agua puerca, no puedo decirlo así, el chesco en vez del pozol. No voy a mencionarlo porque no puedo.

"Todo el pozol, el tascalate, todo lo de fruta es más barato y más sano, y lo otro (refresco) que dicen que da prestigio y se dicen muy importantes tomándose el agua que no sabe uno cómo la hacen", señaló.

De paso, López Obrador le sacó un "tache" a la encargada del programa de Becas Benito Juárez, Leticia Ánimas, porque los pobladores del Ejido Nuevo León se quejaron de que no llegaban las becas para estudiantes de nivel medio superior que significan mil 600 pesos cada dos meses por alumno.

"Tienen tache los que manejan el programa porque ya está el apoyo y tiene que llegar a todos los estudiantes", indicó.

Luego del evento donde lanzó un mensaje de unidad, el presidente López Obrador aclaró que el EZLN está en su derecho a expresarse por la construcción del Tren Maya en el sur y sureste del país.

Además les mando un saludo afectuoso a los zapatistas y a todos los miembros de movimientos sociales y organizaciones del país.

"Un saludo afectuoso a todas y todos los compañeros y compañeras de los movimientos sociales de todas las organizaciones", dijo al hacer una parada en el camino.