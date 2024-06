Avalan victorias de próximos Gobernadores

Ciudad de México.- De entre las gubernaturas que se renovarán este año tras las pasadas elecciones, en Guanajuato, Chiapas, Veracruz y Puebla ya entregaron este domingo los organismos públicos locales electorales las constancias de mayoría y validez a los candidatos y candidatas ganadores.

En Guanajuato, Libia Dennise García, panista que participó coaligada con el PRI-PRD, aseguró en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) que en su próxima gestión trabajará por igual con todos los partidos políticos.

"Desde hoy les ofrezco un diálogo abierto con el próximo Gobierno, con la próxima Gobernadora para trabajar juntos. A mí me interesa que a Guanajuato le vaya bien y todos los proyectos que vayan al Congreso, serán por el bien de Guanajuato", dijo acompañada del líder nacional blanquiazul, Marko Cortés.

"Siempre he dicho que vamos a tener una nueva relación con el Gobierno Federal, en donde el diálogo, los proyectos, los consensos, van a ser importantes. Los grandes retos que tiene Guanajuato en agua, en seguridad, tienen que ver con el Gobierno Federal", añadió sobre su idea de coordinación gubernamental.

En Chiapas, el morenista Eduardo Ramírez, quien fue candidato también de PVEM-PT, pidió a los ganadores a diversos cargos en la entidad que no se "embriaguen" de la victoria, y se pongan a trabajar cuando asuman sus nuevos cargos públicos.

"Los que hemos ganado, diputados y diputadas locales, federales, alcaldes, alcaldesas, su Gobernador, no quedarnos estacionados ni embriagados de la victoria electoral, no hay que quedarnos, no hemos ganado todavía nada, hemos ganado una batalla, pero la principal batalla es entregarle buenas cuentas al pueblo que nos dio su confianza, ahí es donde vamos a ganar para que podamos cumplirles a cabalidad", dijo en un mitin tras recibir la constancia.

"Con la ayuda de todos aspiro a construir la paz, fraternidad y el progreso de Chiapas (...)voy a seguir apelando a abrir la conciencia, porque con la conciencia vamos a comprender mejor todos nuestros actos como personas, seres humanos que sentimos y que anhelamos".

En Veracruz, Rocío Nahle, la ahora gobernadora electa que fue abanderada por Morena-PT-PVEM, aseguró que tiene la obligación de rendir cuentas en una entidad que tendrá un segundo sexenio consecutivo en manos de este partido, luego de que en 2018 ganó Cuitláhuac García.

"Se escribe un renglón muy importante en la historia de nuestro bello Estado, la equidad de género, ser la primera mujer electa como Mandataria abre la brecha para que nuestras hermanas, hijas, nietas y todas las mujeres vean que es posible construir un estado de derecho y libertades, con igualdad y respeto, es un gran compromiso y responsabilidad que llevo a cuestas, porque tal como lo hemos mencionado, junto con nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, si llega una, llegamos todas", expresó.

"Estamos más que obligados a rendir buenas cuentas, actuar con inclusión y sensibilidad hacia todos los veracruzanos, caminar con madurez política para que cada día nuestro trabajo se refleje en el bienestar y justicia de veracruzanos y veracruzanas, de mi parte seré una representante que voy a dirigir y conducir la orientación política en forma respetuosa y responsable".

En Puebla, Alejandro Armenta, también de Morena-PT-PVEM, dijo que espera que en la entidad se logre un Gobierno de 6 años, coordinado con la Federación y municipios.

"Reitero que la actuación de la autoridad estatal estará estrictamente apegada a las normas del derecho, de la Constitución, de la justicia, gobernabilidad (...) a las y los poblanos que anhelan vivir en paz, cordialidad, unidad, y en esa lógica vamos a trabajar, Dios nos permita y los poblanos estar los 2 mil 191 días que corresponden a una Administración sexenal, y nos permita trabajar de la mano de los 217 municipios", dijo.

"Va a ser la mística: un Gobierno cercano, articulado con la Federación y vinculado con la vida municipal, un Gobierno que dé resultado, que haga feliz a las y los poblanos, inclusivo, que promueva empresas inclusivas, que se basen en la tecnología para el desarrollo, que busquen promover la igualdad, se cumplan los derechos sociales, se atiendan a los desprotegidos".

Durante la mañana, también el morenista Joaquín "Huacho" Díaz Mena recibió su constancia de mayoría y validez que lo acredita como Gobernador electo de Yucatán, una entidad que tendrá por primera vez un Mandatario de este partido político.

Se prevé que la candidata de Morena a la gubernatura de Morelos, Margarita González, quien resultó ganadora en la contienda electoral, reciba este mismo domingo su constancia de mayoría por parte del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac); asimismo, también que le reconozcan la validez de su victoria a Javier May, de Morena-PT-PVEM, en Tabasco.

Además de estos próximos gobernadores, también ayer recibió su validez en la CDMX, Clara Brugada (Morena), como la Jefa de Gobierno electa, y se espera que en Jalisco sea entregada la constancia al emecista Pablo Lemus.