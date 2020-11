Avalan que diputados dejen curul por reelección

Agencia Reforma

Ciudad de México— Representantes de partidos políticos reprueban la intención del INE de obligar a los diputados federales que quieran reelegirse a dejar su cargo 60 días antes de la elección.

En respuesta, los consejeros argumentaron que ese consenso de rechazo debieron aplicarlo para cumplir con su obligación de reglamentar la reelección, pues el Instituto está resolviendo la omisión del Congreso.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos aprobó los lineamientos que aplicarán para la reelección de diputados federales en la elección del 6 de junio, con lo que el 30 de abril los legisladores deberán dejar su cargo.

El proyecto será discutido este miércoles por el Consejo General.

Durante la sesión, los representantes de Morena, PRI y PAN coincidieron en que el INE se extralimita en su facultad de reglamentación, pues, argumentaron, existen criterios de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral que permiten que quienes aspiran a la reelección no dejen su cargo.

Los partidos también se pronunciaron en contra de que los interesados solo puedan competir por la misma vía que fueron electos, es decir, por mayoría o proporcional.

Esto, justificaron, porque la Constitución no distingue entre diputados de mayoría, que hacen campaña, y plurinominales, elegidos por lista, por lo que exigen que se les dé libertad de decidir por qué vía quieren reelegirse.

Tampoco están de acuerdo en que deban entregar en diciembre una carta al INE y a la Cámara de Diputados sobre su decisión de participar en la elección, pues, argumentan, es muy pronto.

"Se trata de un indebido y excesivo ejercicio de la facultad reglamentaria del INE al exigir separarlos de su encargo. Su facultad de regular no es absoluta y sí se excede al pretender introducir criterios que no se encuentran previstos en ninguna otra ley", indicó la representante de Morena en la Comisión, Yovanka Cobos.

La representante del PAN, Mariana Cobos, aseguró que se hacen responsables de la omisión del Congreso de no aprobar las leyes secundarias para regular la reelección.

Sin embargo, dijo, eso no da una facultad a los consejeros de rebasar los límites para elaborar "un instrumento administrativo que al INE le parece más fácil imponer".

"Nos encontramos ante un capítulo más del Congreso Nacional Electoral", ironizó.

"El requisito de separación del cargo es un modelo restrictivo. La norma, cuando habla el tribunal en este sentido, se refiere a la constitución y la ley".

Al igual que Morena y el PAN, el representante del PRI, Rubén Moreira, advirtió que impugnarán el acuerdo ante el Tribunal Electoral.

"Se está regulando de manera excesiva lo que en la Constitución no hace ninguna diferencia. Tenemos estados donde separarse del cargo no aplica, incluso en elecciones municipales.

"El diputado no tiene uso de la fuerza pública que pudiera truncar el servicio, no realiza obra pública, entonces es un exceso tratar de obligarlos a renunciar", indicó.

En respuesta, la consejera Carla Humphrey reconoció que al Instituto tampoco le gusta regular lo que debió hacer el Congreso, sin embargo, se tienen que crear reglas del juego y el INE cumple con una obligación.

Consideró que lo adecuado es que renuncien a su cargo para que se dediquen 100 por ciento a su campaña.

"Porque me parece raro que estén legislando y haciendo campaña al mismo tiempo. Quizá no pase, pero podríamos ver a un legislador llegar a la tribuna con pancarta detrás diciendo 'reelíjanme'", apuntó.

Los consejeros cuestionaron cómo van a garantizar el 134 constitucional, que prohíbe propaganda personalizada a servidores públicos, si un diputado se mantiene en su curul.

Justificaron que las sentencias de la Corte también van el sentido de separarse del cargo.

"Si no están de acuerdo, como por qué no sacaron la ley, así de sencillo, si tanto acuerdo hay en estos postulados, perdón, pero no hicieron su trabajo, nos corresponde a nosotros.

"¿Cómo vamos a reglamentar un derecho? ¿Cómo le vamos hacer, si no pedimos la separación del cargo, para la propaganda personalizada y las reglas que tenemos del 134?", arremetió la consejera Claudia Zavala.

Inicialmente, el proyecto establecía que los legisladores debían separarse del cargo 90 días antes, por lo que se redujo a 60, además de que se eliminó el artículo que fijaba que los precandidatos debían renunciar desde el 23 de diciembre a todos los beneficios legislativos extraordinarios a su sueldo.

También se quejan de paridad

La Comisión también aprobó lineamientos para garantizar la equidad de género y la cuota indígena.

Por ejemplo, los partidos políticos que encabezaron con hombres tres listas de circunscripciones en la elección pasada, ahora éstas deberán ser lideradas por mujeres.

Los institutos políticos deberán postular fórmulas integradas por personas que se autoadscriban como indígenas en, por lo menos, 21 de los 28 distritos electorales federales con población indígena, y de éstas 11 serán encabezadas por mujeres.

Los partidos también se quejaron al argumentar que el INE los está obligando a decidir cómo y dónde elegir candidatos, sólo, ironizaron, les falta ponerles nombres a las candidaturas.

Incluso, enojados, sugirieron a los consejeros que mejor se dediquen a legislar o dirigir partidos.

En respuesta, las consejeras aseguraron que no han dejado otro camino, pues nunca cumplen las cuotas de género.