Avalan Presupuesto con recortes; gastan en playeras del Tri

Ciudad de México— Al final del debate del Presupuesto de Egresos del 2023, marcado por el recorte al INE con el argumento de someterlo a la línea de la austeridad, la fracción de Morena derrochó más de 360 mil pesos en regalar playeras de la Selección Mexicana a sus 202 diputados.

Con 270 votos en pro, 219 votos en contra y una abstención, terminó la sesión de cuatro días para debatir más de 2 mil 268 reservas.

El coordinador Ignacio Mier repartió a sus diputados la playera de visitante, marca Adidas, de la Selección Mexicana de Futbol, que lucirá el equipo en unos días en el Mundial de Qatar 2022.

El costo del jersey es de mil 800 pesos, lujo que no muchos mexicanos se podrán dar mientras siguen a la selección en el mundial.

Una de las playeras se la regalaron al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que este viernes visitó a la fracción morenista, prenda a la que le añadieron el número 65, en alusión a la 65 Legislatura.

Lo que gastaron por playera los diputados de Morena, con dinero de los mexicanos, supera el costo de una canasta alimentaria para una familia del campo, de mil 625.57 pesos al mes.

Sonrientes con sus playeras, los diputados de Morena corearon "olé olé olé, México ganóóóó".

A lo largo del día, diputadas de Morena resaltaron que el recorte al INE por 4 mil 725 millones de pesos se debe a una carga burocrática que no conoce la austeridad.

"El Instituto Nacional Electoral tiene un gran aparato burocrático que no respeta la austeridad y amerita llevar a cabo esta modificación en el Presupuesto para el sector educativo que ha estado rezagado históricamente", argumentó la diputada Gabriela Martínez Espinoza.

También Nelly Minerva Carrasco Godínez manifestó que el INE debía renovarse.

"Antes de que se me olvide y a propósito de la gran marcha del día domingo, les recuerdo que el INE sí, el INE sí se renueva y se transforma, con austeridad y eficiencia. Vayan y prediquen eso a sus distritos, acostúmbrense a ser Oposición", dijo a los diputados de Oposición que llamaron a participar en la marcha de defensa del Instituto Nacional Electoral.

Hacia el final de la sesión, la vicecoordinadora Aleida Alavez afirmó que los de Morena no eran iguales al PAN y PRI, que están en el cambio de régimen, guste o no.

"Por eso les decimos, el INE no es Lorenzo o alguno de sus consejeros. Autonomía no es impunidad, austeridad no es dictadura. Por eso el domingo yo no voy, porque no marcho con hipócritas que engañan al pueblo. Y aquí en la Cámara de Diputados unidos por el Presupuesto del pueblo no nos moverán. Unidos con Andrés no nos moverán", dijo al cerrar su discurso.

En las reservas que se aceptaron, se etiquetaron más de 5 mil millones de pesos para la extensión de horario en el programa de la Escuela es Nuestra, que es reponer dinero al programa Escuelas de Tiempo Completo.

También se etiquetaron mil millones de pesos para fondear a Estados y Municipios para policías locales.

El dinero se redujo del presupuesto del Consejo de la Judicatura, por lo que el recorte a los órganos autónomos y otros Poderes de la Unión llegó a los 7 mil 437 millones de pesos.

El presidente no se toca

Morena concluyó el debate del Presupuesto de Egresos 2023 atacando la marcha del domingo para defender al INE.

Susana Prieto, última oradora, expresó que "al Presidente no se le toca, se respeta".

Aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador sigue teniendo el apoyo de los 30 millones de mexicanos que votaron por él en el 2018.

"Los que marchan el domingo marchan contra la voluntad de los mexicanos.

"El Presidente no se toca. ¡Viva Andrés Manuel López Obrador!, ¡Viva Morena!, ¡Viva México!", exclamó antes de la votación.

Los diputados de Morena corearon "Es un honor estar con Obrador" y "Sí se pudo".

También entonaron "Las Mañanitas" y "Cielito Lindo".

Diputados del PRI salieron del pleno, mientras que los del PAN dejaron al final una reserva para pedir aumentar mil millones de pesos a los refugios para mejores víctimas de violencia, lo que fue rechazado.