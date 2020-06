Avalan periodos extraordinarios para T-MEC e INE

Tomada de Internet

Ciudad de México— En sesión "fast track", la Comisión Permanente del Congreso aprobó hoy convocar a dos periodos extraordinarios en la Cámara de Diputados, el primero para actualizar las leyes relacionadas con el T-MEC y el segundo para elegir a cuatro consejeros del INE.

Por unanimidad de los 37 legisladores presentes, la Comisión aprobó en lo particular y lo general ambas convocatorias, la primera para el martes 30 de junio y la segunda el 22 de julio.

A deshoras del domingo, la cerrazón del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) provocó que el bloque opositor impidiera que la Comisión emitiera la convocatoria para que los diputados sesionaran mañana martes.

Para la tarde, el Senado ya había emitido su propia convocatoria sin mayor problema.

La Oposición había exigido que Morena retirara del dictamen respectivo las palabras "entre otros" ante la suspicacia de que ese par de palabras dejara abierta la posibilidad de que el partido de la 4T introdujera temas distintos a los del tratado comercial.

Morena no dio su brazo a torcer, no quiso quitar ese par de palabras y estiró la liga pero al final los votos no le alcanzaron: con 24 en favor y 13 en contra, la bancada mayoritaria no reunió las dos terceras partes.

Fue necesario que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, regresara por la noche a la Cámara alta, ya que no forma parte de la Comisión Permanente, y buscara cómo resolver el entuerto provocado por sus correligionarios en San Lázaro, notoriamente por el diputado Mario Delgado, que a toda costa impidió retirar las dos palabras que exigía la Oposición.

En horas de la madrugada, Monreal se entrevistó con Delgado y otros actores para forzar el retiro del "entre otros" que había dado al traste con la convocatoria para San Lázaro.

Con el acuerdo amarrado, esta mañana la Comisión Permanente sesionó de nueva cuenta y, sin discusión de por medio y por unanimidad, se expidieron las convocatorias.