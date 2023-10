Avalan mantener sesiones semipresenciales

Ciudad de México.- La Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias de San Lázaro aprobó reformas al reglamento interno de la Cámara de Diputados para mantener las sesiones a distancia o semipresenciales aun cuando ya se decretó el término de la pandemia por Covid-19.

En medio de críticas de legisladores de oposición y de la coalición oficialista, la reforma fue avalada con 13 votos a favor y dos en contra del emecista Braulio López y la petista Mary Carmen Bernal.

Lo anterior, a pesar de que la comisión realizó modificaciones a la propuesta originalmente presentada por el grupo parlamentario de Morena, entre ellos, la supresión de la redacción que permitía a los diputados que sean llamados con posterioridad a la sesión constitutiva de la Cámara, rendir la protesta constitucional de manera telemática.

El emecista Braulio López se dijo en contra de una iniciativa, porque regula las sesiones semipresenciales como algo ordinario, ya que no establece candados y plantea que para convocarlas bastará con un acuerdo de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El legislador advirtió que la aprobación de la reforma envía una pésima señal a la ciudadanía, que de por sí critica a la Cámara de Diputados por considerar que sus integrantes no trabajan.

Agregó que, además, debilita la representación del Congreso como factor de división de poderes y convierte al recinto legislativo en una oficialía de partes ante un presidencialismo institucional muy fuerte.

"Con el reglamentillo la justificación era que no nos podemos reunir (por la pandemia) y ahora la justificación es que, aunque podemos, consideramos que no, y muchos días de sesión van a estar en campaña, reuniéndose con muchísima más gente, es una incongruencia tremenda", afirmó.

López indicó que el debate no es el uso de la tecnología en el funcionamiento de la Cámara, sino que ésta se use para justificar que las y los diputados no asistan presencialmente a ella, cuando además de su sueldo, a los legisladores se les paga el traslado desde sus estados.

"Se ha dicho que esto no es obligatorio, que es opcional y, en efecto, es opcional, pero el no poner candados y que sólo sea una determinación de la Mesa Directiva con la Jucopo, no nos hagamos güeyes, con todo respeto, no nos hagamos los que no leemos y entendemos estas dinámicas, porque le digo puntualmente: el periodo ordinario pasado, el 26 por ciento de las sesiones fueron presenciales y las demás semipresenciales", dijo.

El legislador acusó que la reforma al Reglamento Interno de la Cámara de Diputados busca permitirle a las y los legisladores que aspiran a un puesto de elección popular hacer campaña, lo que calificó como una incongruencia, ya que muchos de ellos fueron los que le demandaron a la aspirante presidencial del frente opositor, Xóchitl Gálvez, pedir licencia como senadora.

"El presidente de la Jucopo al inicio del periodo decía que nada más el 10 por ciento de las iniciativas se han dictaminado, ¿cómo podemos dictaminar esto cuando realmente no está sucediendo? Vimos inclusive en las campañas ilegales que sucedieron en julio y agosto que inclusive las corcholatas renunciaron a sus puestos, legisladores que pedían a Xóchitl Gálvez renunciar a su puesto, estamos en un esquema de incongruencias terribles", lamentó.

La petista Mary Carmen Bernal se manifestó en contra de la postura de su bancada, al calificar como absurdo que las y los diputados discutan sobre si acuden o no a San Lázaro a trabajar.

Bernal cuestionó a sus pares que desean la reelección cómo van a ir a pedir el voto y calificó como decepcionante que quienes lleguen lo hagan en este tipo de condiciones.

"Yo creo que, de entrada, este tipo de temas ni siquiera los deberíamos de estar discutiendo, porque dan pena, porque dan vergüenza, independientemente del origen de la iniciativa", sostuvo.

La legisladora dijo que el hecho de que en la Cámara existan malas prácticas, como no laborar los fines de semana no debe ser un pretexto para avalar este tipo de reformas.

"Nos debemos poner de acuerdo, pero no en estos temas, cómo debatimos no trabajar, vamos a ver si los niños debaten cómo no ir a la escuela, a ver los médicos, cómo no acuden al hospital regional, cómo no van a las especialidades.

"De verdad, lo digo con mucho respeto, las y los legisladores y me sorprende de las compañeras del movimiento, lo digo con mucho respeto, el presidente todos los días, 4:00, 5:00 de la mañana está de pie en su conferencia matutina de las 7:00 de la mañana y nosotros estamos debatiendo si venimos dos días a la semana", ironizó.

El morenista Pablo Amílcar rechazó que la reforma plantee que todas las sesiones deben de ser semipresenciales.

"No se nos está lanzando a la semipresencialidad sino que se está abriendo esa posibilidad y lo que también quiero planteas que este tipo de sesiones se prevén cada vez más en los parlamentos del mundo, es decir, no es la situación de excepcionalidad, sino también del avance tecnológico", afirmó.