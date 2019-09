Avalan Ley de Educación; eliminan Inifed

Ciudad de México— Pese a las críticas y protestas de la Oposición, diputados avalaron en lo general la Ley General de Educación.

La aprobación se dio con 288 votos a favor y 129 en contra.

Ahora se discute el dictamen en lo particular; hay reservas a 46 artículos y 6 transitorios.

"Ya cayó, ya cayó, la reforma ya cayó", gritaron los diputados de Morena mientras se abría el tablero para la votación en lo general y en lo particular de lo no reservado.

Con la Ley General de Educación se elimina el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), entidad que regía la construcción y mantenimiento de escuelas.