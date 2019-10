Avalan Ley de Derechos; reservan castigo a agro

Ciudad de México— El Senado aprobó en lo general y los artículos no reservados de la Ley Federal de Derechos.

El aval fue con 61 votos a favor, 38 en contra y 7 abstenciones.

Entre los artículos que fueron reservados están los que prevén el aumento del costo de los derechos de uso de agua en el campo.

Esta disposición fue incluida por la Cámara de Diputados, pero encontró freno en el Senado donde todos los grupos parlamentarios la consideran un golpe al agro.

En total, una veintena de senadores reservó alrededor de una decena de artículos de la norma.

Antes de la votación, senadores del PAN se enfrascaron en una discusión con legisladores de Morena por la inclusión de dicha disposición en la Cámara de Diputados.

El panista Damián Zepeda dijo que no tienen por qué aplaudir a Morena por enmendar el error que ellos mismos ocasionaron.

Eduardo Ramírez, de Morena, afirmó que su bancada en el Senado no es responsable de lo que sus correligionarios hacen en la Cámara baja, y pidió no enfrascarse en un debate estéril.

"No nos va dejar nada", señaló Ramírez, quien al igual que sus compañeros de partido mostró en su escaño un letrero con la leyenda: "Morena sí apoya al campo, no al impuesto sobre el uso del agua".

Previamente, el Senado aprobó en lo general y particular la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

Al no haber artículos reservados, el aval se dio con 67 votos favor, 42 en contra y 0 abstenciones.