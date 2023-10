Avalan Ingresos con castigo a ahorradores y deuda histórica

Ciudad de México.- La mayoría de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación 2024 con una nueva tasa en el impuesto al ahorro y una deuda histórica por dos billones de pesos.

Al filo de las 3:28 horas se aprobó el dictamen con 260 votos a favor, 183 en contra, y una abstención. Se turnó al Senado para su ratificación.

Tras 15 horas y media de sesión, concluyó la sesión con expresiones de apoyo a las futuras candidatas presidenciales, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum.

Al final de la revisión de las reservas, el grupo de diputados cercanos a Marcelo Ebrard presentó su propuesta para reducir la tasa del impuesto al ahorro, luego de una negociación con Hacienda.

Ebrard nunca fue mencionado por sus diputados, cada vez menos en la bancada morenista.

Así se apagó la rebelión del grupo marcelista, que se dio por satisfecho de haber conseguido una modificación y votaron a favor del dictamen.

El Presidente planteó una tasa de 1.48 por ciento y el grupo marcelista propuso bajarla a 0.50 por ciento.

De esta forma, por cada mil pesos de ahorro, los mexicanos ya no pagarán 14.5 pesos del impuesto.

Sin embargo, de 1.50 pesos que se pagan en 2023, para el 2024 el impuesto será de 5 pesos.

El morenista Carol Antonio Altamirano afirmó que la reserva evita un golpe a la economía de miles de ahorradores y demuestra que a los legisladores de la mayoría les preocupan las familias que están recuperándose tras la pandemia por Covid-19.

"Votar a favor de esta reserva demuestra que sí nos preocupan las familias que están recuperándose de la pérdida de ingresos y ahorros que dejó la pandemia de Covid.

"Votar a favor representa que existe una mayoría de diputados que apoyamos a quienes ahorran para el futuro; que somos aliados de miles de familias que están empezando a ahorrar un poco de su salario o de lo que generan con algún pequeño negocio", dijo.

Con el cobro de 5 pesos y no de 14.8 pesos por cada mil pesos ahorrados, hay "un beneficio tangible", aseguró el legislador.

Convocó al resto de los grupos parlamentarios a votar a favor de la reserva que, afirmó, "beneficiará a miles de familias ahorradoras".

La panista Estela Romo dijo que con descaro los diputados de la mayoría proponían un impuesto para fregar a los ahorradores y lo celebraban.

"Este gobierno de una manera descarada viene a pedirle un esfuerzo especial y particular a las y los mexicanos.

"No solamente con el pago de impuestos, en este caso al ahorro, que de manera descarada vienen a decir los compañeros de la mayoría que son toda bondad, porque ¿qué creen nos los vamos a fregar solamente, pero con poquito? ¡Qué descaro!", reclamó irónica.

Pidió a los mexicanos recordar que cuando vean un anuncio espectacular de Claudia Sheinbaum o una barda de Morena, esto fue pagado con el "guardadito" que habrá en Bienestar para fondear la campaña presidencial.

"Recuerda que es Morena la que aumentó el impuesto.

"La próxima vez que vayas al súper te pido que recuerdes que te pidieron un esfuerzo extra", resaltó.

Acompañada de otros diputados del PAN, gritaron, "es un honor robar con Obrador".

Juan Carlos Natale, del PVEM, confirmó que la propuesta del Presidente López Obrador representaba un cobro de 328 millones de pesos del dinero de los ahorradores.

Sin embargo, con el ajuste, se van a pagar menos de 109 millones de pesos, mencionó.

"Con el crecimiento económico de menos del 3 por ciento, podemos concluir que los mexicanos y mexicanas se ahorrarán más de 120 millones de pesos que irán al bolsillo de las familias mexicanas".

La diputada Selene Dávila también festejó la negociación que tuvieron con la Secretaría de Hacienda.

"Lo que estamos haciendo es responsable, sobre todo lo estamos haciendo por el bienestar de las familias, de su economía, para que puedan tener ese ahorro", destacó.

Llamó a la Oposición a votar a favor, porque no hay reformas ideales, sino las posibles.

"Se ha logrado que la retención disminuya 70 por ciento de lo planteado. Se avanza, nos escucharon y fueron sensibles y entendieron que ejercemos una facultad para la que estamos llamados", dijo una de las diputadas del grupo de Marcelo Ebrard.

La diputada del PRI Blanca Alcalá manifestó que, a pesar de ajustar la tasa propuesta por el Ejecutivo, de todos modos hay un aumento en el mismo.

"La realidad de lo que se está castigando al ahorrador, no es un esfuerzo del Gobierno, es de quienes ya pagaron un impuesto.

"Es preocupante la intención de que persista en esta reserva que han presentado, porque han modificado la tasa, la realidad es que los términos de incrementar persisten", sostuvo.

De hecho, dijo, sigue el aumento en la tasa, porque en 2022 era de 0.08 por ciento, en 2023 subió a 0.15 y para el 2024 quedará en 0.50 por ciento.

"Efectivamente, iban a cobrarse 14 pesos y ahora solo 5 pesos, si queremos ayudar a los mexicanos, dejemos el cobro de 1.50 pesos (por cada mil pesos), sería ser congruente para ayudar al ahorro de los mexicanos", reclamó.

En el pleno, el diputado Jericó Abramo Masso cuestionó al diputado Javier López Casarín si sabía por qué la tasa no quedó en los términos actuales y lo dejaron en 0.50 por ciento.

"Gracias por la pregunta, lamento no poder responder en el sentido que le gustaría puesto que no pertenezco a la Comisión de Hacienda y no estuve en esos debates si no en ese momento hubiera yo dado explicaciones", respondió.

La diputada del PT Margarita García también exaltó la aprobación del aumento a la tasa del impuesto al ahorro.

La priista Carolina Viggiano cuestionó a la petista por qué se habían conformado con tan poco en la reducción de la tasa, si era joder al mexicano, pero poquito. "¿Por qué no dejarlo como estaba?, cuestionó.

"Sí pensamos y amamos al país, lo que ustedes no hacen y sí pensamos en el pueblo de México. ¿Cuándo ustedes han hecho algo en favor de los mexicanos?", respondió.