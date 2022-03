Avalan comisiones prórroga para reforma eléctrica

Ciudad de México.— Por falta de acuerdos, las comisiones encargadas de dictaminar la reforma eléctrica acordaron una prórroga, la cual llevarán al pleno para su eventual aprobación.

En entrevista en San Lázaro, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, dijo que las comisiones de Energía y de Puntos Constitucionales solicitaron ampliar los tiempos de la reforma, debido a que a la fecha no hay un predictamen para su discusión ni una ruta para el procesamiento de la reforma.

"Se hace una prórroga porque se les vence el tiempo, es un mensaje para todos, porque luego me dicen qué día votan. Pues cómo votamos si no hay ni dictamen, y para que haya dictamen tiene que haber un contexto político favorable", indicó.

Moreira afirmó que la prórroga es necesaria porque los foros del Parlamento Abierto consumieron una buena parte del tiempo para el debate, además de que no hay fecha para que las comisiones dictaminadoras inicien el debate.

El priista señaló que luego de que diversos sectores analizaran la iniciativa presidencial, es a la mayoría a la que le corresponde presentar una nueva propuesta.

"Ahora mismo no hay una ruta. Nosotros estamos pensando que debe haber una ruta, creo que a la mayoría le corresponde hacer una nueva propuesta sobre la reforma eléctrica", reiteró.

Adelantó que la prórroga correrá el tiempo que sea necesario.

"No mencionamos septiembre. Nosotros dijimos, quizá, pero no dije septiembre. Póngale fecha, ni que fuera 15 años. No es tanda", ironizó.

El coordinador parlamentario advirtió que actualmente no hay condiciones para que pueda haber un dictamen y no descartó que éste nunca pueda concretarse.

"Hoy mismo no hay dictamen, bueno, pues se puede dar el extremo de que nunca esté ese dictamen", sostuvo.

Reiteró que generar estas condiciones le corresponde a la mayoría y advirtió que éstas no pasan por "cambalaches".

"El grupo mayoritario tiene que generar las condiciones legislativas para que suceda su pretensión, dirían los abogados. Si no genera estas condiciones, bueno, nosotros no estamos en la oportunidad de generarlas. La iniciativa no es nuestra", insistió.