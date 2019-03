Avala Senado suspensión de sesiones en Cámara de Diputados

Ciudad de México— El Senado dio su consentimiento a que la Cámara de Diputados no haya podido sesionar por más de tres días a causa de los bloqueos que mantienen maestros de la CNTE.

El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, fue cuestionado por haber tomado la decisión de otorgar el consentimiento sin el aval del Pleno, aunque alegó que los integrantes de ese órgano lo habían dado.

Con 63 votos en favor, 37 en contra y cuatro en contra, otorgó el consentimiento, tal y como lo mandata el Artículo 68 constitucional.

El coordinador de la bancada de MC, Dante Delgado, advirtió que un nuevo bloqueo puede afectar al Senado y también a Palacio Nacional.

En ese sentido, apremió al Pleno a levantar la bandera del Estado de derecho y evitar la paralización de trabajos.

A temprana hora, en Twitter, Batres comunicó que la Cámara de Diputados había cumplido con la obligación de informar al Senado sobre la suspensión de dos sesiones plenarias y luego informó que el Senado avalaba a la colegisladora en virtud de que no hubo objeción alguna.

Por el PRD, Miguel Ángel Mancera advirtió que no era conveniente para el Senado que se tomara esa decisión desde la Mesa Directiva, y fue secundado por el PRI y por el PAN.

El senador panista Erandi Bermúdez reprochó que el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, no hubiese apelado a la fuerza pública para garantizar los trabajos legislativos.