Avala Senado reforma de AMLO a Ley Minera

Ciudad de México— La bancada de Morena en el Senado de la República cerró la pinza y, conforme a la instrucción presidencial, consumó con un albazo la reforma a la Ley Minera para regular el litio, cuya explotación quedará en manos del Estado.

Apenas un día después de que transitara en San Lázaro, la reforma fue aprobada en lo general por el Pleno del Senado -con el respaldo de MC, PES, Verde Ecologista y PT- con 87 votos en favor, 20 en contra y 16 abstenciones.

PUBLICIDAD

Las bancadas del PRI y del PRD se abstuvieron.

"Sátrapas, bandidos, bandoleros, los que entregaron los recursos naturales a los intereses extranjeros. Viva Andrés Manuel, viva México y viva la Cuarta Transformación, cabrones", espetó a las bancadas opositoras la morenista Lucía Trasviña.

"Es una venganza", advirtieron los opositores, por el descalabro que resintió la 4T con la fallida reforma eléctrica.

El senador Napoleón Gómez Urrutia aseguró que al nacionalizar el litio, se ponía por delante el bienestar del pueblo, amén de que la reforma no cerrará inversión alguna.

"Se posiciona al Estado como garante de la exploración y la explotación. Lo que estamos haciendo es prevenir la concentración de grandes monopolios nacionales y extranjeros", sentenció el líder minero.

La exploración, explotación y aprovechamiento del litio, conforme a la propuesta que planteó el Presidente López Obrador, se declarará de utilidad pública.

El senador Gustavo Madero, el único del grupo plural que rechazó la propuesta, explicó que la reforma no busca nacionalizar el litio, "aunque la campaña sí lo dice, como si antes no fuera nuestro. Lo que sí hace ahora es estatizar. Y lo que dice la Constitución es que el litio no se podrá concesionar".

El exdirigente panista dijo que no quería "ser comparsa para que el Congreso baile como perrito al son que le toque el Presidente, para aprobar un premio de consolación al Presidente porque no pudo aprobar la reforma eléctrica".

Por el PAN, el senador Damián Zepeda preguntó a Morena si el órgano que regulará la explotación del litio no irá a parar a manos del Ejército.

"¿Se lo van a dar a los militares"?, cuestionó. "No engañen: es un acto desesperado ante un sentimiento de enojo porque no pudieron llevar la voluntad del Presidente de la República en la reforma eléctrica... Gracias a Dios".

El priista Mario Zamora echó en cara a los de Morena pretender nacionalizar algo que ya estaba nacionalizado.

"Pareciera la rifa del avión: lo rifan y no lo rifan", ilustró, y reprobó que la mayoría buscara hacer del Senado "una oficialía de partes. La derrota del domingo fue dura, y quieren poner algo en la mesa. Ahí la llevas Monreal".

Luis David Ortiz, de Movimiento Ciudadano, hizo un llamado "a profundizar el marco normativo y a construir juntos una ley que vea por la salud y bienestar de México".

Juan Manuel Fócil, del PRD, afirmó que el sol azteca estaba a favor de la inversión pública y privada, pero en contra de la creación de "una empresa como Litiomex, del bienestar que no va a servir para nada y que nada más sea burocracia y nos vaya a pasar como Pemex y CFE, con demasiada burocracia, demasiada deuda, empresas ineficientes que perdieron dinero".

Por el Verde Ecologista, Raúl Bolaños estimó que la reforma representaba "un parteaguas para el desarrollo de la industria del litio mexicano en beneficio exclusivo de la nación".