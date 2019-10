Avala Senado consulta y revocación

Ciudad de México— El Senado de la República aprobó en lo general el dictamen sobre las figuras de revocación de mandato y consulta popular.

El aval se dio con 98 votos a favor, 22 en contra y una abstención, con lo que se logró la mayoría calificada necesaria.

El dictamen aprobado quita al Presidente de la República la posibilidad de convocar a la figura de revocación de mandato y solo podrán hacerlo los ciudadanos, con el tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, pero con una mayoría de 17 de los 32 estados de la Federación.

La revocación solo podrá ser promovida a partir de que el gobernante del que se trate haya cumplido tres años en el cargo y entre los 90 días posteriores a ello.

En el caso del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sería después del primero de diciembre de 2021 y hasta que concluya febrero de 2022.

El encargado de organizar la consulta será el Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante el debate en el Pleno, legisladores panistas se pronunciaron en contra de las reformas.

El senador panista Gustavo Madero acusó que la ley de revocación de mandato provoca incertidumbre ante un "Gobierno autoritario".

"Hay quienes creen que Andrés Manuel López Obrador impulsa un proyecto democrático, pero es intolerante, adicto a la concentración de poder", dijo en sesión.

"Morena no tiene un ADN democrático porque su Presidente no es un demócrata. Un demócrata no niega a la sociedad civil y menos desconfía de ella".

Tras la votación en lo general, se discuten los artículos reservados.