Aval a reforma eléctrica no tendrá controversias: Mier

Especial / Agencia Reforma

Ciudad de México— El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que con la aprobación de la reforma eléctrica propuesta por el jefe del Ejecutivo federal no habrá lugar a ningún tipo de controversia constitucional.

El diputado morenista rechazó que se trate de una contrarreforma, ya que lo que se busca modificar es la ley secundaria que derivó de la reforma energética de 2013.

Mier informó que su bancada impulsará la aprobación de la iniciativa presidencial, que consideró la más importante de la actual Legislatura.

"En la aprobación de esta iniciativa preferente no habrá lugar a ningún tipo de controversia constitucional pues todo el proceso se hará con estricto apego a la ley, respetando las inversiones y protegiendo los intereses de la Nación y los consumidores", aseguró.

"No estamos haciendo una contrarreforma constitucional, son modificaciones a la ley secundaria, a la ley que nació, precisamente, derivada de la reforma de 2013".

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se comprometió a que en San Lázaro llevarán a cabo un debate sensato y prudente en torno a la propuesta, toda vez que se trata de uno de los temas que definirá muchas cosas en materia de soberanía energética.

El morenista afirmó que su partido cree en la inversión privada y en los esquemas de inversión pública y privada.

No obstante, aseguró que la propuesta garantiza piso parejo, libre competencia y la eliminación del dumping, práctica que ha ido en detrimento del sector eléctrico nacional.

La reforma preferente enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados modifica lo criterios de despacho eléctrico para darle preferencia a la energía generada por hidroeléctricas de la CFE.

En segundo lugar coloca el resto de las plantas de la Comisión, seguida por la electricidad de plantas de energía renovable eólica o solar de la Iniciativa Privada y en último lugar estarán las plantas de ciclo combinado del sector privado.

"Creemos en la inversión privada, creemos en la inversión pública privada, pero creemos que no podemos mentir a los mexicanos y lo que queremos es que haya reglas parejas, que se respete la libre competencia en condiciones de equidad, que se evite el dumping, que se evite el subsidio disfrazado y que efectivamente toda esta modernización del sistema eléctrico y de apertura sea en el propósito que inspiró la reforma constitucional, que tengamos energías limpias y un mejor servicio en confiabilidad y en los precios hacia los consumidores", enfatizó.

Ignacio Mier consideró que una vez que se reúna la Comisión de Energía para convocar a Parlamento Abierto sobre este tema, su grupo parlamentario demostrará con argumentos que lo que hicieron con la reforma

energética de 2013 fue favorecer los intereses de particulares.

"No nos oponemos a una competencia legítima y equitativa, esto no tiene una carga ideológica, sino de respetar condiciones de equidad, de igualdad de libre competencia, que no pongan en situación de desventaja la industria eléctrica nacional para favorecer a unos cuantos", declaró.

El morenista aseguró que la anterior reforma energética reconoce el carácter de energía limpia a la producida en hidroeléctricas, nucleoeléctricas y ciclos combinados, pero en el reglamento se aprovecharon recovecos para desplazar a las hidroeléctricas.

Morena, insistió, apoyará la iniciativa del Presidente en sus términos ya que se trata de "la iniciativa de iniciativas de esta Legislatura".