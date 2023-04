Autoritario, pedir cancelación de mañaneras: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como autoritario, hipócrita y hasta descarado que se pida la cancelación las "conferencias mañaneras".

Desde Palacio Nacional, luego de que el fin de semana polemizó por esta propuesta, el Mandatario garantizó la continuidad de sus conferencias diarias.

"Ha habido, hay y habrá mañaneras", soltó López Obrador entre risas, al inicio de su conferencia diaria, "esto es una muestra clara del autoritarismo conservador y su hipocresía", agregó más adelante.

"Están muy nerviosos los adversarios, no ven que ya no quieren que haya mañaneras, es un nivel de intolerancia que muestra con claridad su autoritarismo de los conservadores y sus voceros".

López Obrador aseveró el fin de semana que quienes quieren prohibir sus conferencias, que son de lunes a viernes y duran de dos y tres horas diarias, son conservadores intolerantes que no quieren que todos hablen.

"Pero no van a poder", soltó en un video desde la finca "La Chingada", propiedad de su familia, en Palenque, Chiapas.

La respuesta de López Obrador se dio luego de que, el jueves pasado, la politóloga Denise Dresser viera como solución que las mañaneras dejen de emitirse, dijo, debido a la polarización que provoca.

"Hay gente que quisiera que nos vaya mal. Bueno, inventan que me dan infartos y que ya me petateé, o ya me van a petatear, es interesante la expresión esa: se petateó o se va petatear, es que antes era nada más meterlo a uno a un petate, je, je, y vámonos,", expresó.

"Nada más quieren hablar ellos, imagínense que nos quedáramos sólo esperando las noticias de la televisión, de la radio, los comentaristas de radio, de televisión, los columnistas de los periódicos. Son muy deshonestos, entonces, pues por eso vamos a seguir con las mañaneras informando, aunque no les guste".

El Jefe del Ejecutivo aseveró que sus adversarios están "llenos de desesperación", por lo que ahora proponen algo más descarado: desaparecer sus comparecencias diarias.

"Llenos de desesperación, como no les funcionan sus estrategias, muy perversas, por cierto, inmorales, pues ahora se van por lo más directo y descarado: que desaparezca la mañanera", añadió.

"Eso sí, hablan de democracia, de libertades, de pluralidad, de tolerancia, de que no quieren la polarización, claro, no quieren la polarización, quieren la hegemonía, quieren ser ellos nada más los únicos, se mal acostumbraron y ahora que ya la gente está asumiendo un papel protagónico, que ya no hay ciudadanos imaginarios, manipulables, porque ya no hay analfabetismo político en México, ellos se desesperan, se ofuscan y enseñan el cobre".