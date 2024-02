Aunque les pese, la 4T llegó para quedarse: Vizcaíno

Colima, México.- A menos de dos semanas que inicien las campañas electorales y ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, afirmó que, aunque a algunos les pese, la llamada Cuarta Transformación llegó para profundizarse.

"Tal vez no les guste a los neoliberales lo que voy a decir pero, aunque a algunos les pesa, la Cuarta Transformación llegó para quedarse y para profundizarse", expresó.

"¿Y a qué me refiero? No tengo una bola mágica para anticipar el futuro, por más claro que este pueda ser. No, no es eso. Lo digo porque la Cuarta Transformación es una etapa histórica de nuestro país".

En la Feria de Todos los Santos de la capital del Estado, la mandataria morenista aseveró que la 4T es acabar con el dispendio del Gobierno y con los lujos para "unos cuantos" con dinero del pueblo.

Sostuvo que también es austeridad, programas sociales para los más necesitados y como derecho constitucional, así como hablar a la gente de frente y de manera directa.

"El pueblo decidió lo que ya no quiere de las y los gobernantes. Hoy, en eventos como este, hay austeridad. Cuando antes hasta baños portátiles climatizados se rentaban aunque hubiera baños cercanos en las instalaciones, por mencionar un ejemplo del dispendio en cuestión", expresó.

"Hoy, la 4T es austeridad, ya de realidad y no de apariencia. Y esa austeridad llegó para quedarse. Digo que la Cuarta Transformación permanecerá porque la Cuarta Transformación es también programas sociales para quienes más lo necesitan".

Vestida de guinda, el color de Morena, la Gobernadora consideró que este estilo de hacer Gobierno "llegó para quedarse", por lo que los mexicanos, dijo, no aceptarán menos.

"Jamás volverán a aceptar a gobernantes encerrados en una oficina y que le hablaban a los mexicanos desde las alturas viéndoles para abajo. Y lo digo también porque la Cuarta Transformación es que las obras se hagan", abundó.

"Que los proyectos y la palabra se cumplan, como ha sucedido con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o con el Tren Maya, pese a los presagios de los agoreros de todos los males".

"La Cuarta Transformación es esta visión de impulsar el desarrollo de las regiones más olvidadas de nuestro país por los gobiernos neoliberales y saqueadores. El Tren Maya, por ejemplo, es más que un medio de transporte en una zona turística, es un puente entre los muchos Méxicos que existen".

Aunque faltan siete meses para que AMLO termine su sexenio, la gobernadora agregó que, como escucha a la gente y se mantiene cerca del pueblo, tiene dos certezas: que al presidente se le quiere y se le extrañará.

"Estos son tiempos de alegría y satisfacción, pero también tiempos de retos complejísimos. E incluso, tiempos que ya vienen con una sensación de nostalgia", dijo Vizcaíno.

"Entenderá presidente que se siente cierta nostalgia, y que es probable que este sentimiento se vaya incrementando en unos cuantos meses más. Pero luego me acuerdo de algo y se me pasa un poco".

Urge AMLO seguir combatiendo la corrupción

En un mitin en Colima con sentimiento de despedida y ante la denuncia a gritos de corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a seguir combatiendo este mal y aseguró que se va avanzando.

"Tenemos que seguir, no dejar de considerar que el principal problema era la corrupción, porque no había conciencia de eso. Si le preguntaban a la gente, ¿cuál es el principal problema de México? Podían responder la inseguridad, podían responder la falta de educación, podían responder el problema de salud, la falta de empleo. Sí, todo eso, todo eso, significan problemas, pero se origina por la corrupción que imperaba", afirmó el mandatario cuando un hombre en la primera fila se levantó para interrumpirlo.

"Hay que seguir limpiando, sí vamos a terminarla pero ya empezamos. Sí vamos a terminar con la corrupción. Ya vamos a resolverlo, en eso andamos... no, pero estoy hablando, ahora que yo termine si te parece. A ver.. ahora a ver díganme una cosa. ¿Termino mi intervención? Espérame. Espérame. Tenemos que seguir limpiando de corrupción al Gobierno", dijo.

El mandatario pidió, sin embargo, que se recuerde que la corrupción se da de arriba hacia abajo y que se debe limpiar como las escaleras.