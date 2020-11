'Aunque haya más contagios, el plan es salvar vidas'

Associated Press

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, pese a que haya más contagios de Covid-19, lo importante es salvar vidas.

"El objetivo es repito, repito, repito, salvar vidas, aunque tengamos más contagios, que desde luego tenemos que evitar que haya esos contagios, pero aunque vaya creciendo el número de contagios, no tengamos aumento en los fallecimientos", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que la estrategia implementada permitió que la pandemia de Covid-19 no saturara a los hospitales del país.

"Entonces, logramos que no nos rebasara la pandemia, esta fue una estrategia de Hugo (López-Gatell), de los técnicos, funcionó, se aplanó la famosa curva y eso nos permitió la no saturación, que nadie se quedara sin atención", señaló.

El presidente agregó que ya existe presupuesto para las vacunas y así México pueda tener acceso a ellas en cuanto finalicen con éxito la fase 3 de pruebas.

"Por eso estamos tranquilos, en el caso de las vacunas ya hay presupuesto, ya se está resolviendo el anticipo, porque no es nada más firmar el acuerdo. En todos los casos hay que dar anticipo y hay que hacer contratos por adelantado, porque si no damos el anticipo y no se firma el contrato, pues no vamos a tener las vacunas y ya el Secretario de Hacienda tiene a su cargo disponer de esos fondos", finalizó.