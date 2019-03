Aún no es mérito baja en homicidios: SSPC

Oaxaca— El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reconoció que el Gobierno federal todavía no puede decir que está dando resultados en materia anticrimen.

Tras reiterar que el País vive una situación de emergencia, indicó que si bien hubo un descenso de los homicidios dolosos en febrero, con respecto al mes anterior, todavía no constituye una tendencia.

"No creemos que sea un mérito todavía eficiente el decir que en el mes de febrero bajaron los crímenes, los homicidios dolosos", subrayó.

"Una vez que esta variable, entre otras, sean sostenidamente a la baja, en ese momento podremos decir que empezamos a dar resultados, en este momento todavía no".

De acuerdo con cifras oficiales, en enero hubo 2 mil 853 víctimas de homicidio doloso y en febrero sumaron 2 mil 796, lo que significó una disminución de apenas 2 por ciento.

"Los resultados de diciembre no son mejores de los del mes anterior, enero se mantiene, hay una ligera baja en el mes de febrero que francamente, debo ser claro, no vale la pena ni siquiera señalarlo", expresó.

"De lo que no tengo absolutamente ninguna duda es que vamos a dar buenos resultados, estamos avanzando en iniciativas que van a dotar al Gobierno de instrumentos imprescindibles para combatir eficazmente la inseguridad".

Aunque admitió que la baja de la violencia no es sostenida, afirmó que el despliegue de fuerzas federales y la definición de coordinaciones regionales prioritarias ha dado "muy buen resultado".

"Tenemos ciudades como Tijuana, Culiacán, varias ciudades, Acapulco, que han bajado ostensiblemente el número de homicidios", sostuvo.

"Lamentablemente no tenemos en este momento el número de elementos necesarios para cubrir tantas regiones prioritarias como realmente existen en el País, por supuesto que las regiones prioritarias están dando un resultado extraordinario".

Luego de presidir el inicio de la colecta anual de la Cruz Roja en la SSPC, reiteró que la creación de la Guardia Nacional va permitir aumentar paulatinamente la capacidad para cubrir otras regiones prioritarias.

"No va ser de un día para otro, el problema de la inseguridad no se generó de un día para otro y no se va resolver de un día para otro; pero de un día para otro sí hay una voluntad política y un compromiso firme, sin regateos, para entrarle a la solución de este problema", comentó.

"Lo que es importante es que estamos empeñados, sin regateos, todas las áreas del Gobierno vinculadas con el ámbito de la seguridad para controlar en el menor tiempo posible esta situación de emergencia en la que se encuentra el País en el ámbito de la inseguridad".