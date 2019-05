Aumentan crímenes de odio contra mexicanos en EU

Ciudad de México— La organización no gubernamental estadounidense Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés) reportó un aumento de los crímenes de odio contra los mexicanos en Estados Unidos.

De visita en México para firmar un memorándum de entendimiento con la Secretaría de Relaciones Exteriores, autoridades de la asociación detallaron que el año pasado hubo un aumento de crímenes de odio contra los latinos de 24 por ciento, mientras que para otras minorías el aumento fue de 17 por ciento.

"La comunidad latina ha experimentado un incremento de crímenes e incidentes de odio en EU", afirmó la vicepresidenta de ADL, Sharon Nazarian.

"Datos recientes del FBI muestran una escalada de los crímenes de odio, incluyendo un 24 por ciento de aumento en los casos contra latinos, el blanco del mayor fanatismo antiinmigrante en EU".

Al firmar el memorando para colaborar con la organización estadounidense, Julián Escutia, director general de Protección a Mexicanos en el Exterior, reconoció que los crímenes de odio en Estados Unidos una tendencia preocupante y creciente.

"Ante el incremento de la retórica adversa a los migrantes en Estados Unidos, existen varios retos en materia de protección consular", afirmó.

En ese sentido, se firmó el documento este miércoles en la sede de la Cancillería, con el objetivo de que la organización capacite al personal de los 50 consulados de México en Estados Unidos, intercambiar información para tener mejores estadísticas y llevar a cabo acciones de protección preventiva.

La dependencia y la organización lanzaron una campaña en redes sociales denominada, Denuncia el odio, con el objetivo de promover la asistencia consular a los mexicanos en Estados Unidos en esta materia.

Escutia advirtió que el alcance que hasta ahora habían tenido los consulados en la materia era muy bajo, pues el año pasado sólo se reportaron a las representaciones 7 casos de crímenes de odio en Estados Unidos.

Rechazan que austeridad afecte protección a connacionales

Las medidas de austeridad implementadas por el Gobierno federal no afectarán a la protección de los mexicanos en Estados Unidos, aseveró Julián Escutia, director general de Protección a Mexicanos en el Exterior.

Al ser cuestionado de qué manera afectan las medidas de austeridad promovidas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario afirmó que el presupuesto regular para la atención consular se mantiene.

"Tenemos más recursos para acercar a la gente a orientación y representación legal, la red de abogados aumentó en 140", aseveró.

"El presupuesto para atención consular no ha sido recortado ni ha sido afectada por ningún ajuste en el presupuesto".

Escutia comentó que ya ha sido aplicado el memorándum que el Presidente López Obrador firmó el pasado 3 de mayo, en donde se señala que hay una reducción del 50 por ciento del presupuesto de 2019 en viáticos en el extranjero, exposiciones, pasajes aéreos internacionales, arrendamiento de vehículos, asesorías para la operación de programas, subcontratación de servicios, congresos y convenciones.

"Ya se aplicó el memorándum del señor Presidente en las partidas que se emocionan pero las partidas de asistencia legal de orientación, de atención de los mexicanos en el exterior no ha sido tocada", expuso.