Auditan Escuelas de Tiempo Completo

Tapachula.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su Gobierno audita el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) para determinar si cumplía o no con sus objetivos, si se ofrecía alimentación a los alumnos y si los maestros realmente daban clases.

"Estamos hablando de mil 800, de 16 mil escuelas, entonces queremos ver ¿por qué esas mil 800? Estamos haciendo una evaluación para que sea real, que verdaderamente sean escuelas de tiempo completo y se den los alimentos, que no estén cobrando maestros que no trabajan el tiempo completo", aseveró.

"Porque muchos de esos programas antes lo creaban para beneficiar a organizaciones sociales, campesinas, organizaciones de la llamada sociedad civil, organizaciones no gubernamentales".

El Mandatario sostuvo que, mientras se realizan las evaluaciones, los estudiantes de los planteles que participaban en ese Programa seguirán recibiendo apoyos del Gobierno federal, pero a través de La Escuela es Nuestra (LEEN).

"El Programa, en efecto, de Escuela de Tiempo Completo es de mil 800 (escuelas), se van a seguir atendiendo, nada más que ya con este método, van a ser las sociedades de padres y madres de familia la que van a manejar el presupuesto. Se les va a entregar, pero no es un programa universal", señaló.

López Obrador insistió en que los recursos deben entregarse de manera directa a los beneficiarios, para no repetir vicios de Gobiernos anteriores, que beneficiaban ciertos líderes o agrupaciones.

Como ejemplo, se refirió al dinero que la antigua Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entregaba a organizaciones como Antorcha Campesina, conocida por su cercanía con el PRI.

"Entonces, hay mucha intermediación, nosotros lo que estamos buscando es que el apoyo se entregue de manera directa, por ejemplo, Antorcha Campesina, nada más la Secretaria de Bienestar, ¿Cómo se llamaba antes? Desarrollo Social, le entregaba 10 mil millones de pesos al año", acusó.

"Entonces, ya no queremos esa triangulación, queremos que sea directo porque si no, no llega, es lo único que estamos haciendo, una revisión y no se van a quedar sin el apoyo".