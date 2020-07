Audio: Así negociaron la liberación de 'El Mochomo'

Reforma

Ciudad de México— La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) intervino legalmente conversaciones telefónicas que revelan un soborno en millones de pesos a funcionarios de un juzgado de distrito para que liberaran a José Ángel Casarrubias Salgado "El Mochomo".

María del Socorro Castillo Sánchez, juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, dictó ayer miércoles la libertad por falta de elementos a "El Mochomo" por el caso de delincuencia organizada que le fue imputado tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En el audio se escucha a Francelia Salgado Patiño, madre de "El Mochomo", hablar presuntamente con uno de los abogados sobre el pago para obtener la libertad de su hijo, señalado como líder de Guerreros Unidos.

AUDIO

Mamá: Bueno.

Abogado: Señora Fran, buenas tardes.

M: Buenas tardes.

Abogado: Me comentaba el señor Rafa que me comunicara con usted, es que estaba aquí en un MP y me voy desocupando.

M: ¡Ah, sí! Porque me decía de lo que habíamos quedado. ¿Pero a qué hora va usted mañana, Lic.?

A: Ajá, ¿mande, perdón? Es que se cortó un poquito.

M: Sí, no sé, para que me diga... que le urgía hablar p'acá, a usted.

A: Ajá.

M: ¿A dónde puedo llegar? ¿A dónde voy a esperarlo?

A: Ya, okey, okey. Oiga, le comento primero los avances.

M: A ver.

A: Como usted ya sabe se presentaron las pruebas y los alegatos en la mañana. En compañía del licenciado Arturo pasamos ahí con la persona que nos está ayudando, y bueno ya nos comentó que ya tiene también listo el trabajo y ya nada más nos estaba esperando con las pruebas para llevarlo, hacerlo valer y tuviera todo el sustento, entonces ya está completo.

M: ¿Lo que hizo el licenciado Arturo ya también?

A: ¡Ah! Pues fue lo que se hizo en conjunto.

M: ¿Ah, lo que hicieron en conjunto?

A: Son todas las pruebas, todas, todas las pruebas, pues ya está. Ya, todos los precedentes, ya todas las pruebas, todo. Ya está adentro.

M: ¿Ya nada más es esperar o qué?

A: Mire, le comento. En la mañana nos comentó la licenciada y a mi, el amigo, que ya estaba listo el trabajo, es decir, ya terminó el proyecto, ya nomás están esperando nuestras pruebas para agregarlas, asentar su proyecto y listo. Lo iba a pasar alrededor de la una de la tarde con la jefa para que lo aprobara, si acaso le hará dos, tres correcciones de redacción, ortografía y detallitos. Pero lo importante ya está.

M: ¿Y como a qué hora ya sabemos bien todo?

A: Pues en el transcurso del día, puede ser que... como la juez tiene hasta mañana, puede ser que hoy, puede ser que mañana le avise. Puede ser que de hoy a mañana.

M: ¿Enton's usted me avisa?

A: Ajá, entonces... nosotros la mantenemos informada cuando esté publicado eso y todo.

M: Bueno.

A: Entonces le comentaba yo a su hijo, esta persona nos comentó que bueno, que ya estaba todo hecho y que si podíamos ir avanzando con el tema económico, inclusive me citó ahorita a las seis de la tarde, por eso le había yo comentado del tema económico. Pero no sé, usted indíqueme.

M: No, acuérdese que quedamos que, como dicen, dando y dando.

A: Sí, ya ve que esa fue la idea original, entonces por eso ya no, esté...

M: Nosotros no nos vamos a echar para atrás, ya ve que nosotros vamos a cumplir, pero queremos dando y dando.

A: Ajá, ¿entonces le parece bien lo siguiente? Mire vamos a hacerlo así, porque voy a ver ahorita a esa persona, entonces ya para tenerlo coordinado con él, le voy a decir así, pero... sería de la siguiente forma: él nos va avisar mañana cuando ya esté saliendo de firma, cuando ya esté todo listo, ya para ir avisarle tanto a su hijo como a nosotros.

M: (Inaudible)

A: En ese momento nos vemos y ya para que en lo que llega la notificación y todo, también le dé lo suyo y ya esté todo listo.

M: Ya como quedamos, ya ve que lo reiteramos varias veces que dando y dando, nosotros no le vamos a quedar mal. Andamos en eso.

A: No, yo lo sé. Yo tengo confianza en ustedes, yo nada más porque esta persona me comentaba eso ella. Vale, pero entonces así le hacemos.

M: No, usted dígale que somos personas serias, que nosotros no vamos a quedarle mal.

A: Claro, ¿entonces le parece bien que le hagamos así mañana? Yo ahorita que lo vea, le voy a decir 'sabes qué, mañana en cuanto nos avises que está saliendo de firma y todo listo, en el transcurso de que nos dé la notificación, nosotros te pasamos eso'.

M: A ver, dice usted saliendo de firma, ¿saliendo de firma ya es un hecho?

A: Sí, haga de cuenta, un ejemplo. Que me avisara a las tres de la tarde, sabes qué, ya lo está firmando ahorita la jefa, ya nada más los oficios, notificar y todo. En ese momento yo les aviso a ustedes para que esté, antes de que esté... como se llama... o sea así, más o menos, dando y dando, ellos nos dan la notificación y nosotros les damos el dinero, ya tenerlo listo, pues... ¿le parece? Ya, porque ya firmándose, ya es un hecho, ya nomás es el trámite de avisar y todo; él nos va avisar a qué hora se firma, a qué hora la juez ya lo firmó y se giran los oficios.

M: Bueno, ya lo estamos hablando por teléfono, ¿no lo podríamos hablar más tarde?

A: Pues si usted quiere, pero en esencia es eso.

M: Sí, ¿nos presentaría ya la acta donde ya está firmada la libertad?

A: Sí, de hecho le comento, mire... él nos avisa a qué hora se está firmando mañana, porque la firma es un hecho mañana, hoy está en revisión, pero la firma es un hecho mañana. En cuanto él nos avise, yo le aviso a ustedes para organizarnos, ¿le parece? Ya para para cuando él mande las notificaciones, porque ya las notificaciones no dependen de él, dependen de los actuarios. Por eso es que ustedes digan pues voy ahorita o voy más tarde o vamos por él, más, menos, la hora. ¿Va?

M: Bueno, ándele pues... entonces, ahí estamos.

A: Estamos en contacto, gracias, señora, hasta luego.

M: Ándele, hasta luego.