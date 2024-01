Atribuyen a pugnas entre grupos violencia en Guerrero

Sinaloa.- Los hechos de violencia que se han registrado en los primeros días de este 2024 en diversos puntos de Guerrero es derivado de la pugna que existe entre las organizaciones de la delincuencia organizada, aseguró el director de Gobernación del Estado, Francisco Rodríguez Cisneros.

En el caso de la comunidad de Buenavista de los Hurtado, del municipio de Heliodoro Castillo, el funcionario aseguró que fueron cinco las personas muertas en una confrontación a balazos entre integrantes de dos grupos delictivos.

"Lo que vimos ahí (en Buenavista) fue una confrontación entre dos organizaciones que se están peleando el territorio", expuso Francisco Rodríguez.

De acuerdo a fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), en esta zona las organizaciones de la Familia Michoacana (FM) y Los Tlacos son las que mantienen esa pugna que derivó en el enfrentamiento armado.

El sacerdote y director del Centro de Derechos Humanos "Minerva Bello", Filiberto Velázquez Florencio, asegura que hay 15 personas de esa localidad de la Sierra que están desaparecidas.

"Hablan de desaparecidos y lesionados, yo personalmente solicité la información y no la han proporcionado, y si no tenemos de manera oficial una denuncia no podemos hablar de personas desaparecidas", dijo el director de Gobernación.

En el caso del municipio de Petatlán, donde este sábado seis de enero se registró un enfrentamiento armado en el interior de un palenque de gallos, Francisco Rodríguez aseguró que los hechos registrados aquí también fueron derivados de una pugna entre dos organizaciones criminales.

Según la FGE, en los hechos de violencia en Petatlán, se derivó por la pugna entre miembros de la FM con la organización rival de la Guardia Guerrerense.

No obstante, la síndica Procuradora de Petatlán, Bertha Díaz Garzón, afirmó que lo ocurrido en el palenque se trató de un ataque contra civiles.

"No se trató de un enfrentamiento entre grupos criminales, sino de un ataque contra civiles desarmados, con un lamentable saldo de 13 muertos y 22 heridos", aseguró.

Por otra parte, el director de Gobernación estatal reconoció que en Chilpancingo hay un repunte de violencia desde hace meses, debido a que las fuerzas de seguridad federal y estatal que se encargaban de la seguridad en esta capital, se trasladaron a Acapulco después del paso del huracán "Otis", en octubre del 2023.

"Pero ya se va a retomar la seguridad en Chilpancingo", planteó.

Francisco Rodríguez informó que la FGE investiga a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, por los videos y audios en donde junto con su esposo, Diego Omar Benigno González, aparecen en una reunión con un hombre armado.

La FGE asegura que ese individuo --que portaba un arma mientras dialogaba con la Edil-- es Celso Ortega Jiménez, líder de la organización criminal de Los Ardillos.

"Sigue la investigación (a la alcaldesa Norma Otilia), pero le corresponde a la Fiscalía la que va a determinar", dijo Francisco Rodríguez.

El 26 de diciembre del 2023, la edil morenista solicitó licencia al Congreso para separarse del cargo durante 38 días, para participar como precandidata a la senaduría en el proceso interno de Morena.

Este martes 9 de enero, en la sesión del Congreso, se dará lectura a la solicitud de licencia de la edil.