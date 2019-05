Atribuye López Obrador problemas a 'hampa del periodismo'

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador achacó al "hampa del periodismo" la versión de que existen problemas en diversos rubros, como el de Salud.

Por ejemplo, expuso, pese a que el anterior director del IMSS, Germán Martínez, afirmó que se registra un despido de enfermeras y médicos eventuales, el Mandatario lo negó, y aunque reconoció un retraso de medicamentos, aclaró que era peor en la Administración pasada.

"Sí hay desabasto de medicamentos, pero les diría que estaba peor antes", manifestó en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

"No sé está despidiendo a nadie, es propaganda, es para afectarnos, ya ven cómo es el hampa del periodismo, no todos, desde luego, pero en el hampa del periodismo se usa mucho que 'la calumnia cuando no mancha, tizna'".

Incluso, comentó, ayer tuvo una reunión con funcionarios del Sector Salud y le aseguraron que es falso lo de los despidos.

"Sin embargo, vean a los columnistas, los periódicos, se opina lo contrario, aclaro, ¿eh? Está muy mal el sistema de salud, son estos esfuerzos para mejorar el sistema de salud", agregó.

López Obrador afirmó que su compromiso es que los mexicanos tendrán acceso a la salud, sin embargo, demandó "un poco de tiempo", pues dejaron en "ruinas" el sistema de salud.





'Sí ha sido fácil gobernar'

A pregunta expresa, el Presidente aseguró que sí ha sido fácil gobernar, aunque ha tenido obstáculos.

"Me siento seguro y optimista. Les puedo decir que vamos bien, hay obstáculos, pero no importantes, los podemos brincar, somos especialistas en carrera de obstáculos", dijo.

En economía, citó como ejemplo, los mexicanos pueden estar seguros que es una de las mejores del mundo, pues hay estabilidad del peso, y la inversión extranjera aumentó un 7 por ciento.